Sólo su miopía hiso pensar a los grupos que, pese a lo ofrecido, ya se formaron en Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se cruzaría de brazos, mientras que ellos se desgreñaban públicamente.

Las “amigables” charlas con Claudia Sheinbaum parecieron serenar los ánimos entre Yeidkcol Polenvsky y Bertha Luján, más los del ebrardista Mario Delgado.

Como sea, no dude que en los próximos meses tenga que dar el Presidente Ló9pez Obrador un fuerte y directo manazo para poner en orden, antes que Morena se le convierte en “cuna de lobos”.

PEF 2020: no subsidiará al campo

Aunque a la hora de terminar de pergeñar estas líneas todavía negociaba la Junta de Coordinación Política con las organizaciones campesinas que cercaron el Palacio Legislativo de San Lázaro, nada asegura que se quede intacto el proyecto del presupuesto del gasto para 2020.

El quid del asunto es que el gobierno lopezobradorista no quiere más subsidios al campo y ofrece a cambio una financiera agrícola que les proporcione créditos, mientras la agricultura de los socios del T-MEC recibe subsidios multimillonarios.

Quizá un gobierno poderoso que cumple apenas un año imponga el PEF de 2020, pero el riesgo es que, a lo largo del próximo año, víspera de la elección intermedia, empiecen a pagar costos políticos.

¿Cuándo empezó la Revolución?

En las históricas disquisiciones de Palacio Nacional se privilegia, para hoy que se conmemora el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, a personajes del centro y sur de le República, con la idea de que acá empezó todo.

Justamente se recuerda a don Francisco I. Madero, a los hermanos Serdán, a Pancho Villa, y hasta a los Flores Magón, y se ignora al primer revolucionario exitoso, al general Toribio Ortega.

Fue el 14 de noviembre de 1910, cuando al frente de 70 campesinos, Ortega se alzó en armas en la comunidad de Cuchillo Parado y ocupó Ojinaga. Todos seguían a don Abraham González. Poco después cayo Ciudad Juárez y Porfirio Díaz renunció.

NOTAS EN REMOLINO

Una respetuosa precisión a la “mañanera”. Cuando los periodistas le

preguntaron a don Fidel Velázquez: ¿es usted un líder charro?, la respuesta fue simple: “¿Cuándo me ha visto a caballo?”. Ingeniosa, no cínica, como se dijo ayer... Tal parece que, pese a las negativas del gobierno federal, los recortes si afectan el funcionamiento institucional. Por falta de presupuesto, en la Cofepris, oootra vez, se atrasan los asuntos cruciales para la buena marcha del sector salud, público y privado... Encapuchados ocuparon ayerla Prepa 8. Bien entrenados, hicieron una faramalla al llegar, un mitin y, desde las 12, los encapuchados estaban solos adentro de las instalaciones. Afuera, siguió el ajetreo del tradicional tianguis de los martes... Aunque el Instituto del Bienestar ya reemplazó legalmente al Seguro Popular, las prisas legislativas no dejaron claro si el IMSS controlará los recursos del IMSS Bienestar...Hay Ideólogos que se quejan de lo caso que son los partidos. Quizá tienen razón, pero, además, quieren partidos eficientes.

Ah, el divino mundo del debiera ser...