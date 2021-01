De los 15 coordinadores estatales de los comités en defensa de la 4T designados por Mario Delgado, una docena fueron impugnados por militantes de Morena. Ni la alcaldesa Clara Luz Flores, quien proviene del PRI y carece de cualquier vínculo con los grupos partidistas, quedó al margen de las quejas. Unas presentadas ante el Tribunal Electoral, otras ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Hace seis días, esa instancia partidista dio trámite a las impugnaciones formuladas por la designación del senador Miguel Ángel Navarro Quintero y el alcalde de Morelia, Raúl Morón, como candidatos a las gubernaturas de Nayarit y Michoacán, respectivamente.

En el caso nayarita, la queja de Juan Carlos Mayota sobre la legalidad de la convocatoria emitida por el CEN morenista para elegir al candidato fue calificada sin fundamento, particularmente su pretensión de conocer la metodología y el resultad de la encuesta de reconocimiento. Sobre la aplicación del artículo 6 Bis del Estatuto, no ha lugar pues no se encuentra reglamentado.

El pasado martes 19, los integrantes de la CNHJ acordaron el sobreseimiento del expediente 24/2021 abierto por la impugnación de Gerardo Vargas contra la encuesta levantada por la dirigencia morenista, que derivó en la designación del senador Rubén Rocha. Los agravios sustentados por Cruz Pérez Cuéllar contra la designación —también vía encuesta— de Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato en Chihuahua, fueron declarados infundados e inoperantes.

En cambio, el órgano jurisdiccional del Consejo Nacional admitió las quejas interpuestas contra las precandidaturas decididas por la dirigencia nacional para las gubernaturas de Michoacán y Guerrero.

Los morenistas de Michoacán denunciaron al presidente y a la secretaria general del CEN por haber registrado la coalición Juntos Haremos Historia, que también involucra al PT, “sin consultar previamente a los militantes y sin involucrar en el proceso de decisión al Consejo Estatal”.

Delgado y Hernández fueron notificados de la admisión de la queja y la apertura del expediente 82/2021, el pasado viernes 22. Ese mismo día, la CNHJ emplazó a Félix Salgado Macedonio para ofrecer su testimonio sobre los supuestos actos de violencia de género cometidos por el parlamentario.

La investigación de oficio refiere publicaciones periodísticas sobre una indagatoria de la Fiscalía estatal por el delito de violación, iniciada en enero del 2017, por hechos ocurridos el año anterior, cuando Salgado Macedonio se desempeñaba como director de La Jornada Guerrero.

La violencia ejercida en contra de mujeres, así como la mala fama que posee, y el perjuicio mediático que ello le ocasiona a Morena son la materia de la denuncia que en su parte medular consigna que el 5 de enero del 2020 fue recibido un escrito signado por BCM (sólo se consignan sus iniciales, para proteger su identidad) quien pidió que le acreditara como tercera interesada, pues había sido violentada sexualmente por Salgado Macedonio.

“Si bien es poseedor de la presunción de inocencia que le asiste y ampara hasta ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan por las autoridades responsables, también es cierto que por las conductas señaladas de manera reiterada ha atentado voluntariamente contra su buena fama y en consecuencia no ha demostrado un compromiso real con los ideales del partido”, dictaminaron los integrantes de la comisión jurisdiccional al iniciar el procedimiento sancionatorio.

El órgano jurisdiccional de Morena determinarán si el legislador guerrerense incurrió en agresiones en vía de violencia, ya sea en su modalidad física, psicológica y/o sexual, y otras que pudieran resultar en contra de las mujeres y ejercidas contra la dignidad de las mujeres, que sean violatorias directamente de los documentos básicos de Morena.

Salgado Macedonio —ahora se sabe— no es militante activo de Morena. Y el viernes 29 de enero, a las 12 horas, vence el plazo para que responda lo que a su derecho convenga. La CNHJ emplazó al senador con licencia a presentarse personalmente a comparecer —y no por conducto de apoderado legal— para el desahogo de pruebas. En caso de no hacerlo, “será declarado confeso” de todos y cada uno de los hechos y agravios denunciados.

Su comparecencia, empero, no necesariamente deberá ser presencial.

Efectos secundarios

Estratégicos. En la zona metropolitana de Guadalajara, las estrategias locales para atender la violencia letal están siendo insuficientes, pero la incidencia de homicidios no se distribuye de manera homogénea: en Zapopan, 63% de los homicidios se cometió en 12% de sus colonias; y en Guadalajara, 42% de los asesinatos se concentró en sólo 10% de sus colonias.

Por otra parte, la capital tapatía concentra 55% de sus puntos críticos —zonas donde se concentra el delito— en la frontera sur con el municipio de Tlaquepaque. Por su parte, Tlaquepaque también registra 16.3% de sus puntos críticos en la frontera norte con Guadalajara y, en el caso del municipio de Zapopan, 44% de sus puntos críticos se observa en la frontera sur que colinda con Tlaquepaque.

En busca de una estrategia integral para resolver el problema de la inseguridad en esa extensa zona urbana de Jalisco, México Evalúa presenta una propuesta de inteligencia policial, ante los alcaldes Ismael del Toro y Pablo Lemus.

