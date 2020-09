La orfandad política de morena provocó que perdiera 15 puntos en las encuestas. por humildad o egoísmo, el rey de los pretextos no quiso compartir más su futuro político con el partido que lo llevó a la presidencia.

Mientras FRENA se planta en la ciudad de México —paradójicamente le devuelve la cortesía a Andrés Manuel López Obrador— Morena, partido político, se encuentra desenfrenado.

Resulta que 100 personas se registraron para ocupar la presidencia y secretaría general de ese partido. hay de todo: militantes, simpatizantes, personajes a quienes les sobra historia y otros que lo único que pueden presumir es su tesis de licenciatura.

Hay por lo menos dos acusados de malos manejos de dinero público. habrá que esperar hasta dónde llega la lucha anticorrupción para separar a esos malos militantes antes de que sea tarde.

Algunos opinan que hay mucho movimiento y poco partido; lo que hay, en realidad, es mucho desorden y poca institucionalidad.

Militantes de Morena y otros que simplemente no aparecen en el padrón aspiran a dirigir ese partido. En la gestión como secretaria general, Yeidckol Polevnsky y Gabriel García Hernández fue un desastre, no pudieron o no quisieron elaborar un padrón confiable.

Del 22 al 28 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral realizará la encuesta de reconocimiento, misma que será telefónica, en la cual leerán a los entrevistados 44 nombres de los aspirantes a presidente de ese partido. el amable y paciente encuestado deberá procesar la información y recordar los nombres de sus tres candidatos preferidos. Si bien pasarán seis aspirantes a la siguiente ronda, por criterios de paridad de género, las únicas tres mujeres que se inscribieron para presidenta tienen pase automático.

Acto seguido, le leerán al encuestado 53 aspirantes de los cuales tendrá que escoger a seis. Se estima que cada encuesta tendrá una duración de 10 minutos.

En tanto, uno de los punteros Alejandro Rojas Díaz Durán sigue insistiendo en que ese partido debe apegarse a la legalidad, afirma que no deben permitir el registro a Yeidckol Polevnsky, ya que viola los estatutos de ese partido que no permiten la reelección. Al nuevo Instituto Nacional Electoral le tiembla la mano para tomar cartas en el asunto.

El proceso que definirá el destino del partido más importante de México resulta desordenado. Existen altas expectativas sobre candidatos que no han logrado nada en su vida política. Hasta la próxima, querido y bien festejado lector.

