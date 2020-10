El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que su segunda candidatura fue por encuesta y que "Marcelo Ebrard aceptó el resultado, se puso cera en los oídos, no atendió cantos de sirena, pues siempre hay quienes cucan y sonsacan".

Habló el fundador de Morena, escucharán los que quieran. Implícito está que se atienen a las consecuencias quienes no escuchen, pero sí advirtió que no es como antes, que no se mete en los asuntos del partido.

La sana distancia, concepto familiar a los memoriosos. Frase acuñada en 1995 por el presidente Ernesto Zedillo, el Presidente que más cambios hizo de dirigentes nacionales del PRI. ¿Un mal pensamiento? ¿Un deja vú?

Aumentan costos de obra, como antes

Entre las justificaciones dadas por el actuar Gobierno de la República para cancelar algunas obras fue censurar acremente que se anunciaba un costo inicial y conforme avanzaban los trabajos, aumentaba, lo cual calificaron como práctica deshonesta.

La realidad, implacable, necia, como afirmaba Einstein, alcanzó a los funcionarios de la 4T. Aquí se citó el anuncio de que el costo del Tramo 5 del Tren Maya aumentó a 30,000 millones de pesos. Y la refinería d Dos Bocas costará 900 millones de dólares más.

El conocimiento de esta realidad debería provocar alguna revisión de conceptos y narrativas. ¿Para qué? dicen en Palacio, atentos a encuestas, críticas y al desborde de las ambiciones política, pues lo único que no se transforma es la condición humana.

Atrasada la red de Bancos Bienestar

Seguramente en las diarias reuniones de seguridad se consignan los asaltos a quienes llevan el dinero de los programas sociales a las comunidades aisladas de la República y registran el costo en vidas, heridos y en dinero de cada uno de ellos.

Uno supondría que también se revisan opciones que permitan reducir esos asaltos, cuyo costo en dinero ya suma muchos millones de pesos de un presupuesto público cuyas costuras rechinan por las crisis.

Al menos tendrían que considerar alternativas a las magras escoltas de policías municipales, mal armados y peor entrenados, al menos en tanto se construyen todas las sucursales prometidas de los Bancos del Bienestar.

NOTAS EN REMOLINO

El tiempo, esfuerzo y energía presidencial dedicado a revisar la lista de columnistas considerados críticos por Palacio Nacional, vino a la memoria una frase del escritor británico J. William Somerset Maugham: "la gente te pide críticas, pero en realidad sólo quiere halagos" ... Informó la Fiscalía para Delitos Electorales que la semana pasada acudió a declarar Pío López Obrador, por el incidente de las bolsas de papel con David León... Siempre obsecuente, Pablo Gómez, en tándem con Ricardo Monreal, empuja una reforma constitucional para que la consulta aprobada por la Corte sea el 6 de junio de 2021, el mismo día de la Gran Elección. Reformas a la carta, por austeridad, por supuesto... Arturo Herrera, titular de la SHCP fue elegido presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI. Lo conocen, pues trabajó en el Banco Mundial...