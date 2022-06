El desacuerdo no significa negar el derecho ganado en las urnas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar sus “transformaciones” a las instituciones de la República, pero no autoriza a colocarse por encima de la ley.

Como táctica retórica vale que critiquen a las autoridades electorales, pero no pueden generalizarse, ni por razones “electoreras” cotidianas violaciones a las normas legales que nos obligan a todos.

Alarma que supongan que su autoridad moral les autoriza incumplir el juramento constitucional y presumirlo “urbi et orbi” con provocadora arrogancia, pues son evidencias de pulsiones autoritarias en Palacio, el Gobierno y su Partido.

Asediada, resiste Alianza Opositora

Los dardos del oficialismo crearon inercias en la opinión pública: “la alianza valió queso”, “panistas recuperen la brújula”, “priístas rescaten su partido”, “recuperen su glorioso pasado” y presionan a la Alianza Opositora.

Los claros errores de los dirigentes de la Alianza se magnifican. Ya no sólo los asedia el oficialismo, los asedian las conclusiones y los análisis de casi todos los expertos y prueban el vasto conocimiento de la sociedad que tiene el táctico de Palacio.

Cada lanzada o piquete desde Palacio explota los prejuicios de las opiniones ilustrada, informada y publicada, Como sea, la Alianza anuncia “moratoria constitucional” como prueba de su voluntad de resistir al Poder.

¿Cuánto Gobierno necesita México?

Plantear esa interrogante basta para avivar interminables debates ideológicos, económicos y políticos, menos en el Gobierno de la República, donde el estilo personal de gobernar ha decidido achicar al Gobierno, aunque no al Estado.

Ahora que el INEGI anuncia que la inflación no cede, como tampoco cede la voluntad presidencial de ni un paso atrás en las magnas obras sexenales, ha trascendido la insuficiencia del primer programa antiinflacionario.

En círculos del oficialismo se asegura que, si el deterioro económico continúa, antes de lo esperado el Gobierno de la República hará otro recorte presupuestal y hasta salarial. Antes de un año sabremos qué tan eficiente puede ser un Gobierno enano.

NOTAS EN REMOLINO

Cancelaron un contrato de Electrique du France para campo de generación eólica de electricidad en Oaxaca. Curioso, se negocia con las empresas energéticas estadunidenses y a las europeas se les cancelan contratos… A pesar de las fotos, las rencillas entre los morenistas mexiquenses pueden echar a perder los mejores planes y estrategias para ganar la entidad que aún gobierna el PRI. ¿Tendrá Palacio Nacional que echarles encima la lámina? Quizá, pero el problema luego será sanar heridas… El gobernador de Nuevo León Samuel García ha descubierto que el cruel mundo real de gobernar no se parece nada a la realidad virtual del tik tok… Muy inquieto anda el exgobernador de Chihuahua Javier Corral. Siente que se le viene encima una tormenta y, como en la Edad Media, fue a Palacio a pedir “santuario”… Claro que el caso de los normalistas asesinados en Iguala no está estancado. Los morenistas se han encargado de deshacerlo, exculpando a los asesinos… Conocedor de la naturaleza humana, el dramaturgo Arthur Miller nos dejó esta reflexión: “El carácter de una persona lo determinan los problemas que no puede eludir y el remordimiento que le provocan los que ha eludido” ...