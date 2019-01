El presidente prometió no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A menos de dos meses de haber tomado posesión, no está cumpliendo. Dijo que acabaría con la corrupción y no parece tener intenciones reales de hacerlo de forma contundente.

Por supuesto que somos millones los mexicanos que queremos vivir en un país más seguro, libre de la violencia y la corrupción que tanto nos han lastimado. Si el gobierno realmente estuviera combatiendo a la corrupción, tendría mi respaldo y, estoy seguro, el de millones más que no votamos por López Obrador.

El problema es que resulta difícil creerle. El presidente ha dicho que no perseguirá a uno de los líderes sindicales más corruptos como el de Pemex, pues asegura que no hay pruebas ni evidencia para hacerlo. ¿Qué más pruebas quiere que su mala influencia en mucho de lo que está ocurriendo? Si en una institución es evidente la corrupción es en el sindicato de Pemex.

Como ésta, son muchas las mentiras. Lo mismo sucedió cuando dijo que no quería pelearse con tantas personas embarradas en actos de corrupción y que prefería hacer borrón y cuenta nueva. ¿Dónde están cientos o miles de detenidos por su relación directa e indirecta con el huachicol? ¿Cómo creer que están combatiendo la corrupción cuando no se atreven a agarrar a nadie? Hay mucho más de fondo. Ya lo iremos explicando.

En un país donde el Estado de Derecho y la justicia son tan frágiles, resulta una tarea titánica procesar a tantos corruptos, pues la cadena es interminable. El desabasto de gasolina ha dejado al descubierto que México está en una crisis mucho más profunda de la que imaginamos.

El hecho de que tantos ductos estén perforados y sean drenados por la delincuencia organizada nos enseña que estamos frente a un problema en donde son miles las personas involucradas. La red de complicidad parece interminable.

Ante esta realidad tan preocupante, resulta aún más ver que el gobierno no tenga capacidad de resolver el problema de manera estratégica y contundente. La falta de claridad y de veracidad generan mayor enojo al ya de por sí acumulado por las molestias que supone el desabasto de gasolina.

El gobierno afirma que se trata de una molestia momentánea para un beneficio permanente. Sin embargo, la forma en que mienten y se contradice nos hace creer que se trata de una molestia permanente para un beneficio momentáneo (de unos cuantos que ya se sabrá eventualmente qué logran con todo esto). Mientras tanto, estamos pagando muy caro tolerar a tantos corruptos alrededor. Esta crisis tendría que abrirnos más los ojos para resolver, de manera más creativa y colectiva, problemas muy graves que nos empiezan a rebasar.

