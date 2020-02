Después de que la economía se contrajo 0.1% el año pasado, los pronósticos de diferentes analistas económicos, nacionales e internacionales, se van alineando a que este año el crecimiento será menor a 1%, con lo cual se hilarían dos años de una reducción del PIB por habitante.

Son varios los factores externos e internos, que son relevantes. Entre los externos, destacan una desaceleración del crecimiento de la industria manufacturera en EU y su efecto sobre las exportaciones mexicanas, una reducción del volumen mundial de comercio exterior y los efectos del coronavirus sobre la economía china (y mundial) y el impacto que tendría sobre diferentes países al deteriorarse sus términos de intercambio y reducirse el precio de las materias primas que exportan. Entre los internos, destacan una política fiscal restrictiva como consecuencia de los ajustes que tendrán que hacerse al gasto público ante la perspectiva de que los ingresos públicos (tributarios y no tributarios, particularmente los petroleros) sean menores a los estimados por el gobierno, una reducción en la inversión pública en infraestructura, un desperdicio de recursos públicos en tres grandes proyectos con rentabilidad negativa (el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas), un Plan de Negocios de Pemex imposible de cumplir (incluyendo la refinería y la inalcanzable meta de producir 1.9 millones de barriles diarios), una menor tasa de crecimiento del consumo privado (destacando una caída en la adquisición de bienes de consumo duraderos) y una baja tasa de crecimiento, sino estancamiento, de la inversión privada ante la persistencia de la incertidumbre jurídica derivada del cambio discrecional y arbitrario de las reglas.

En este escenario, es claro que el presidente tiene que darse cuenta de que seguir por la ruta hasta ahora seguida no llevará a la mayoría de los mexicanos a mayores niveles de desarrollo y de bienestar. Seguir tomando decisiones de política pública sustentadas en un discurso ideológico nacionalista del siglo pasado en lugar de hacer un análisis costo-beneficio sólido de las decisiones no llevará a mayores tasas de crecimiento. Seguir privilegiando transferencias a través de programas gubernamentales, aunque aumente el ingreso corriente de los recipientes, no es más que un paliativo que no ataca las causas estructurales de los bajos niveles de desarrollo y de incidencia de pobreza. Y hay que insistir: sin crecimiento alto y sostenido, como condición mínima necesaria, no es posible alcanzar mayor desarrollo económico.

Haber creado un “gabinete para el crecimiento” puede ayudar en algo si destraban algunos elementos que inhiben la inversión y la expansión de las empresas, como es el desorden generalizado en la operación del gobierno, pero no será suficiente si no se convence al presidente de la necesidad de cambiar el rumbo, convencerlo de que su objetivo de volver a ser un país como lo fue en la década de los 60 es una utopía. Es necesario convencerlo de la importancia de generar una solidez institucional que genere certeza jurídica, que es tiempo de corregir decisiones como la construcción de la refinería y del aeropuerto, que es necesario volver a impulsar la participación privada en el sector energético, tanto en hidrocarburos como en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Se necesita, en suma, modernizarlo.

Dos años de crecimiento negativo del PIB por habitante es un lujo que México no puede darse.