En la opinión pública y publicada, la polarización que genera el presidente Andrés Manuel, se juzga por servir a nada, más que a un propósito electoral y político que le permite identificarse con unos y desdeñar a los fifis, a los otros. El asunto es más grave me parece. Porque cuando esa polarización se expresa en tierra, en la vida cotidiana, se descubre las enormes heridas que ha vuelto a abrir y los peligros que eso entraña y que, por ser dados por evidentes, no se tratan en artículos como el que estoy escribiendo en este momento.

Me cuenta un amigo cercano, que el fin de semana pasado, su hijo con amigos fue a dar razonablemente tarde a un bar de Puerto Escondido, Oaxaca. Traían fiesta a cuestas, por lo que no es dable la veracidad al 100 por ciento de su historia, pero los hechos hablan por si mismos. Los muchachos de más de 25 años, de la CDMX, llegaron al bar, notoriamente fuereños y ajenos a los locales de ese destino de playa. Pidieron hablar con el dueño, a quien conocían de ocasiones anteriores y éste salió a recibirlos. En la puerta se encuentran y el dueño les ofrece una entrada pronta y ofrece que en vez de pagar lo que cualquier turista, les cobrarían lo que a los locales (primera seña extraña, pues es de notarse que haya la distinción, en precio, entre locales y turistas nacionales o extranjeros).

El dueño vuelve al interior del local y el jefe de seguridad del lugar: un local notoriamente en poder, de eso que en ciertos grupos sociales es conocido como el cadenero, que tiene un podercillo para dejar entrar o no, a quién le parece apto o sujeto del derecho de entrada.

Por razones que no pueden entenderse de manera objetiva, el cadenero le dice a uno de los muchachos que, aunque el dueño haya dicho que entrarían, él ha decidido que no van a entrar (alcohol, actitud sangrona, aspecto notoriamente fifi, o más grave aún, que pagarían como locales o lo que sea) y que se hicieran a un lado pues otros tenían que entrar y se produce el primer evento, empuja a uno de ellos.

Acto seguido, el muchacho de la CDMX devuelve el empujón y recibe un golpe en la nariz que lo deja sangrando. Deciden, dado el hecho, retirarse del lugar. En eso estaban, cuando 5 miembros de la seguridad del lugar salen a apoyar a su jefe y arremeten, como si ya fuera una bronca cantada contra el primer muchacho golpeado y otro más al lado de él. Seis miembros de la seguridad, locales entre palabras y golpes los acusan de ser de fuera, de ser unos mamones fifis y de que, en Puerto Escondido, ellos siguen mandando, aunque en dicho puerto, se esté desarrollando de manera inédita la industria turística y haya una inesperada ola de inversión inmobiliaria y de servicios. Rematan: ustedes con su dinero ni crean que van a hacernos a un lado.

La golpiza se inicia: 2 contra 6. Los dos mexicanos al fin de la CDMX, acaban en un caso con la ceja abierta, costillas fracturadas y notorios golpes en la cara. El otro con mano rota, costilla fracturada y rotura de nariz.

Los epítetos y amenazas continúan, desde el discurso de que los muchachos de la CDMX no eran de ahí, que eran unos mamones y que los locales no se dejarían amedrentar detrás del dinero o su condición social.

El asunto podría pasar por una de tantas broncas que suelen darse en lugares turísticos entre la seguridad de un bar y unos turistas. Tiene, sin embargo, un contenido que me llama la atención: la justificación del cadenero y sus esbirros para propinarles una golpiza a los fuereños. No es que ellos mandan y ahí no se permiten altaneros borrachos o mamones. No es que no se les dejara entrar porque estaban en estado inconveniente, no.

El discurso del cadenero y sus compinches está cargado de rencor social. Ustedes no entran, aunque haya dicho el dueño, porque tienen que pagar lo que los turistas (contra el ofrecimiento de pago como locales). Ustedes no entran por fifis y por fuereños. Ustedes no entran por que parecen ricos y, por lo tanto, sobrados. Es, si ustedes quieren una conclusión apresurada, pero para mi, la verdadera división que ha generado AMLO con su discurso es esa en la que los locales, de usos y costumbres, afromexicanos y que se alquilan de golpeadores, porque es lo único que pueden hacer se han empoderado y se sienten respaldados por un discurso público que ha reabierto heridas que en México considerábamos que empezaban a cerrarse. El asunto acaba en una golpiza y en una trifulca. Es posible que estemos a las puertas de un masivo enfrentamiento social entre chairos y fifis, que está anidando y germinando de nuevo en la sociedad mexicana. Nada más, pero nada menos, también.