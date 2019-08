El consumo digital multiplataforma es una tendencia instalada, no solamente en México, sino a nivel mundial. Sin embargo, aunque los usuarios utilicen una variedad de dispositivos (móviles, desktops, tablets, etc.) para conectarse a Internet, es innegable que el mobile first afianza su predominancia y todo indica que así seguirá siendo en el futuro.

En ese sentido, de acuerdo a los registros de Comscore en México, existen algunos rasgos que definen al consumo mobile en el país. Estos datos son de utilidad a la hora de planificar y ejecutar estrategias publicitarias:

Predominancia de los minutos móviles sobre desktop.

Predominancia de los minutos en apps versus minutos en web móvil.

WhatsApp y Facebook Messenger son las apps más utilizadas en México.

Existe un creciente uso de video móvil en las estrategias de marketing.

El número de espectadores de YouTube Móvil supera en un 243% a YouTube desktop (en base a Comscore Video Metrix Multi-Platform® México).

A continuación citamos otros insights de la herramienta Comscore MMX Multi-Platform® & Mobile Metrix en mayo de 2019:

Nota: Porcentaje de minutos móviles sobre el total de minutos en aplicaciones móviles.

Como vemos, uno de los grandes desafíos de la industria digital es saber cómo, cuándo y dónde consume el usuario digital. En el contexto de hábitos cambiantes, es fundamental contar con herramientas precisas que den una óptica integral para lograr estrategias publicitarias bien definidas, de principio a fin.

Iván Marchant es vicepresidente de Ventas de Comscore México y socio de El Economista para la realización del Ranking de Medios Nativos Digitales.