Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the birth of the FBI de David Grann (Doubleday)

La tribu de los Osage parecía ser, entre todos los pueblos indígenas de Norteamérica, la de mejor suerte. Por accidente del destino, su reservación había quedado encima de los yacimientos de petróleo más importantes del mediooeste. Durante los años veinte los Osage subastaron su explotación y se volvieron increíblemente ricos. Entonces, alguien empezó a asesinar, uno a uno, a los miembros de la tribu. Grann reconstruye uno de los momentos olvidados, trágicos y vergonzosos de la historia estadounidense: una conspiración de codicia y crueldad; y recupera la historia del hombre que encabezó el esfuerzo de una naciente agencia federal para hacer justicia. Crónica y reportaje de investigación que se lee como thriller, el de Grann es uno de los más inquietantes retratos de los alcances del capitalismo salvaje y los límites de la justicia institucional.

El submayordomo Minor de Patrick deWitt (Anagrama)

Una novela que puede describirse como parodia, homenaje y guiño a la novela europea del diecinueve. Historia de formación y novela gótica, cuento de hadas sin magia, leyenda popular sin momentos épicos o moralejas. Historia de aventuras donde sucede poco... Romance, traición, humor, correspondencia misteriosa, nobles decadentes, ladronzuelos amorales, erotismo y soldados por vocación en una guerra permanente, violenta y absurda. El autor entreteje su historia como un tapiz de géneros que parece familiar, pero nunca había sido contado así (por lo menos desde el libro anterior de Patrick deWitt).

Luminous Airplanes de Paul La Farge (Picador)

Un hombre deja su insatisfactoria vida en San Francisco para viajar al pueblo donde pasó los veranos de su infancia a empacar la casa de su abuelo recién fallecido. El viaje se vuelve un momento de introspección para hacer un corte de caja. Recordar su fascinación con la programación obtusa de las primeras computadoras, su tesis sobre los Millerites, una secta milenarista que añoraba el gran final; el libro sobre máquinas voladoras de 1874 que le leía su abuelo; su vecina musulmana con la que jugaba al doctor; su misterioso y elusivo padre suicida. Está obsesionado con la observación de lo inevitable, los devenires triviales de la ciencia, el arte, la tecnología y el destino. De las dos versiones de este libro: la de papel y una experimental llena de ligas de hípertexto que circula por la web, hay que quedarse con la primera, sabiendo que La Farge extendió un hilo, conmovedor, simbólico y engañosamente trivial, entre los sueños de la infancia y el fin del mundo encarnado el 9/11.

Continuación de ideas diversas de César Aira (Jus)

Una libreta de ideas en que Aira bosqueja historias, novelas imposibles, tramas hilarantes, ocurrencias y reflexiones sobre la literatura, las bellas artes, la historia, la amnesia, el insomnio y muchos fenómenos de la vida cotidiana. Hay detrás una propuesta literaria sorpresivamente refrescante (y divertida), en que el autor nos deja echar un vistazo a la mente de un escritor curioso. Fragmentos cuyo efecto acumulado, resulta, magia literaria mediante, en mucho más que la suma de sus partes.

Monstress: Stories de Lysley Tenorio (Ecco)

Un director de películas serie Z es descubierto en Manila e invitado, junto a su actriz musa, a Hollywood a hacer cine serie Z. No sabe que al encontrar el éxito al que siempre aspiró, dejó ir la parte lúdica que generaba su inspiración. Ese viaje, interno y material, encapsula uno de los temas recurrentes de este extraordinario libro de cuentos. Del cineasta, al hijo de un curandero mágico filipino, un niño que encuentra un escape en los cómics de superhéroes, un joven exiliado en una colonia de leprosos, a la conspiración contra los Beatles, de un gángster enamorado de Imelda Marcos. Tenorio se mueve en el territorio perdido entre las aspiraciones que idealizamos y la realidad donde naufragan. Hay detrás de sus personajes una búsqueda constante de identidad, sea a través de la migración, la aceptación, el humor, el amor, la melancolía y la fortaleza interna.

On Composition and Improvisation de Larry Fink (Aperture)

Fink escribe sobre fotografía, sobre los temas que lo han inspirado y los largos proyectos documentales que han ido configurando su carrera: “La meta, sospecho, es a través de armonías y bordes y todo lo que tenemos a nuestra disposición, tomar una tonta imagen bidimensional y convertirla en algo en lo que el espectador pueda entrar, y no se quiera ir”. Habla sobre arte, y paciencia, y los estándares imposibles que nos ponemos como creadores, pero también aterriza lo que el artista necesita para poder encontrar su voz: “La fotografía no es todo lo que hay. Tienes que vivir”.

The art of thinking clearly de Rolf Dobeli (Harper)

Más que un manual de autoayuda personal o empresarial, el libro de Dobeli es un texto confesional del que podemos valernos como espejo para reflexionar cuando inadvertidamente caemos en una de esas trampas de raciocinio, en las que de acuerdo a Dobeli todos naufragamos más temprano que tarde.

All about Saul Leiter (RM)

Precioso volumen editado por la fundación del extraordinario fotógrafo y pintor neoyorkino Saul Leiter. Recopila fotografías (de calle, publicitarias, desnudos) a lo largo de su carrera, así como pinturas, reflexiones ( “Las fotografías son frecuentemente tratadas como momentos importantes, pero realmente son pequeños fragmentos y recuerdos de un mundo inacabado”); acuarelas en papel japonés encontradas en sus archivos, y un puñado de ensayos sobre su obra. El libro que se creó como un catálogo para una exposición retrospectiva en Japón, evolucionó en una suerte de antología de la obra de uno de los fotógrafos más interesantes de la segunda mitad del siglo veinte.

Otros libros destacados

Bola Negra de Mario Bellatin y Liniers (Sexto Piso), Saturno de Eduardo Halfon (Sophos), Jessica Jones Alias de Brian Michael Blendis y Michael Gaydos (Marvel), La niña Bois-Caiman de François Bourgeon (Astiberri), República Luminosa de Andrés Barba (Anagrama), The eyes of the city de Richard Sandler (pH), The Street Photographer’s Manual de David Gibson (Thames & Hudson), Modern Color de Fred Herzog (Hate Cantz), The Americans de Robert Frank (Steidl), Dirty Story de Eric Ambler (Fontana), The woman in the window de A.J. Finn (Morrow), Sin Palabras de Mark Thompson (Debate), Am I there yet de Mari Andrew (Potter), Atlas Obscura de Joshua Foer, Dylan Thuras y Ella Morton (Workman)

Decepciones

La sustancia del mal de Luca D’Andrea (Alfaguara), The only story de Julian Barnes (Knopf), The Dry de Jane Harper (Flatiron)