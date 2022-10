Militares, el espíritu de la época

Vaya días que estamos viviendo: Guacamaya Leaks, renuncia de Tatiana Clouthier y aprobación por parte del Senado de la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Un bombardeo de temas que muestran varias cosas: la poca confianza que se le puede tener a los políticos, la gravedad de acusaciones y revelaciones que en otros países hubieran causado renuncias y que aquí son tratadas como chismes, la especulación acerca de la salida de una mujer que fue vital en la campaña y que pareció disolverse en la Secretaría de Economía.

Avanza el autoritarismo militarista mientras los diputados de MORENA se alarman porque la diputada María Clemente García, también morenista, subió un video haciendo una felación a un hombre. Un comando moral decidirá su castigo, pero mientras, ¿por qué no revisamos las computadoras de los diputados en donde seguramente encontraremos pornografía a montones?, ¿por qué no revisamos la moralidad de los senadores del PRI y el PRD que dos semanas atrás habían jurado que votarían en contra de la militarización del país o la moral de López Obrador que miente todos los días?, ¿y que me dicen de un secretario de Defensa que hace regalos costosos pasándose la austeridad republicana por la zona de la felación? Nos joden a los mexicanos y mexicanas. Así que ¿por qué esta falsa moral por la declaración de nuestra Cicciolina mexicana: “soy diputada y puta”? Los senadores traidores se prostituyeron y nadie ha pensado en pasarlos por la policía moral de la Cámara “Baja” (y vaya que lo es). Mientras más larga era su cola, más fácil fue doblarlos.

Tal vez lo mejor de estos días fueron los Nobel de Medicina, Física, Química y Literatura. Con su habitual lenguaje barroco, la Academia sueca nos explicó (es un decir) por qué habían sido premiados. Destaca el ganador del Nobel de Medicina, Svante Pääbo, paleogenetista y parte del proyecto del genoma neandertal, un científico didáctico que nos hace olvidar por un momento el desastre educativo que estamos viviendo en México. También Annie Ernaux, la decimosexta persona de Francia premiada con el Nobel de Literatura que, en cuanto supo del premio, apagó su celular y declaró que le preocupa el avance de la ultraderecha y la disminución de los derechos de las mujeres. Macron se quedó con las ganas de hablar con ella. Los buenos y obsoletos premios Nobel que reconocen indirectamente lo absurdo de un mundo en guerra.

Pasemos a los “candados” que sugirió Ricardo Monreal para que se aprobará la continuidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Se establecieron una serie de mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional. Incluye informes periódicos y una comisión bicameral. También un procedimiento para que la Federación y los gobiernos de las entidades establezcan mecanismos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Un conjunto de buenas intenciones en el papel y ninguna posibilidad de cumplirlas cabalmente.

Los “candados” nacieron muertos y los que dieron su voto aprobatorio lo saben. Aquí se puede aplicar el latinajo: victa pugnaci iura sub ense iacent. El problema con las fuerzas armadas es que han fracasado para contener la inseguridad y ahora, como ya se ha dicho aquí, se están usando como un medio de control político. Si esto era malo, los papeles revelados por los hackers de Guacamaya nos revelan a un ejército que vigila y sabe, pero no interviene para evitar muertes y secuestros; que vigila periodistas y activistas de derechos humanos con el antes vilipendiado programa Pegasus; que está más ocupado en hacer informes confidenciales de gobernadores, alcaldes, legisladores locales y federales, de fiscales estatales y de candidatos que en combatir al crimen organizado; que es opaco en el manejo de obras como el AIFA o el Tren Maya; que no atiende las denuncias de abusos sexuales cometidos por mandos superiores a subalternas o civiles. Como cereza en el pastel: un comandante que ataca políticamente a los enemigos de su jefe López, que hace política y ayuda a “convencer” al PRI.

Estas son las fuerzas armadas que nos “cuidarán” hasta el 2028. Es previsible que usen ese tiempo para fortalecer su posición política y económica, para imponer condiciones a quien ocupe la presidencia cuando se vaya AMLO (si se va).

Dice Annie Ernaux: “Escogemos nuestros objetos y nuestros lugares de memoria o más bien el espíritu de la época decide qué merece la pena ser recordado. Los escritores, los artistas, los cineastas participan en la elaboración de esa memoria.”, Pero, agregaría, a veces no escogemos los objetos que nos recuerdan el espíritu de una época; nos los imponen decisiones políticas desastrosas y traiciones.