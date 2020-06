De todas las dinámicas naturales que no podemos controlar, las pandemias destacan porque desnudan el miedo del ser humano al entorno. Parte del miedo en esta pandemia se basa en que, a pesar de todos los avances técnicos desarrollados, somos vulnerables a las dinámicas naturales. Las pandemias indican que los seres humanos no somos intocables en nuestra posición última en la pirámide alimenticia; somos las presas de otros organismos, en este caso de un virus: depredador tan pequeño que ni siquiera logramos ver. Es un golpe a la soberbia humana, que nos muestra que, aún con toda nuestra tecnología, no estamos -ni estaremos- por encima de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Ocupando nuestra posición real en el entramado natural, es posible comprender que nunca tendremos el control absoluto.

La incapacidad del control sobre la naturaleza se debe, entre otras cosas, a la poca predictibilidad en los sistemas complejos. Por ejemplo, se ha acusado a los murciélagos y pangolines -y a los que se alimentan de ellos- como responsables de la Covid-19. Sin embargo, la zoonosis -la trasmisión de enfermedades de animales silvestres a hombres- ha sido muy común en la historia de la humanidad. En ecosistemas poco perturbados, aún cuando las costumbres involucraban alimentarse de animales silvestres, la posibilidad de que la enfermedad de un animal llegue al humano eran pocas. La baja densidad de animales reduce la prevalencia y dispersión del patógeno, y en consecuencia la probabilidad de que el animal enfermo sea consumido por el humano. Con la destrucción del hábitat, la densidad y el estrés de los animales silvestres aumentan, y con ello, la prevalencia del patógeno que, además, se puede dispersar rápido a los otros animales cautivos para su comercialización. Esto aumenta la probabilidad de que la mutación viral pueda infectar al ser humano.

Así, la culpa no es de los murciélagos, pangolines, o si quiera de la costumbre de alimentarse de estos animales. El problema es la destrucción del hábitat ocasionado y su rápida dispersión en un mundo globalizado, sugiriendo que somos muchos más los responsables de la pandemia, que sólo la comunidad de Wuhan.

Pero el miedo promueve cacerías de brujas para al menos tener la ilusión del control sobre la naturaleza. De aquí surge la idea de que el virus se creó en un laboratorio. Detrás de esta idea está la soberbia de que algo como el Covid-19 no puede venir del proceso natural de una simple mutación del virus del SARS-CoV-2; sino que tuvo que haber surgido de la mente humana. Esto trae consigo la visión caricaturizada de los científicos como personas peligrosas capaces de destruir al ser humano desde sus laboratorios. Esta imagen ha sido uno de los baluartes para impulsar el culto a la ignorancia desde el siglo pasado, del que se alimentan los gobiernos populistas que abiertamente desprecian la voz de los expertos.

Afortunadamente en los momentos críticos como esta pandemia la sociedad ha volteado a la academia, ha escuchado el peligro y ha seguido los simples consejos del aislamiento social y lavarse las manos.

Podemos seguir la ruta generada por el miedo a la pandemia, que conlleva señalar de falsos culpables a la naturaleza, otras culturas, o científicos, lo que nos hará cada día más vulnerables. La otra ruta es revalorar nuestra posición como humanos en la naturaleza, generando soluciones no sólo tecnológicas sino desde cambios en el comportamiento social, hasta manejo ecosistémico. Con esta ruta podremos enfrentar los próximos eventos críticos ocasionados por el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y la acidificación de los océanos.