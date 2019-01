Como todos los pleitos políticos, el juego de vencidas entre el gobierno de la República y el gobierno de Michoacán, con su secuela de graves daños económicos por los bloqueos de la CNTE que amenazan con paralizar económicamente al occidente de México, bien puede ser un punto de inflexión para la administración lopezobradorista.

Se entiende, aunque no se justifica, que, ante la provocación, el gobierno de la República optó por no intervenir en el conflicto magisterial michoacano, lo cual ha sido interpretado por la CNTE como licencia para apretar como sea.

Aún no se avizora como se resolverá el conflicto político que amenaza con dañar seriamente la confianza del sector privado en el gobierno federal. Por eso, de cómo se resuelva el conflicto magisterial y los bloqueos ferroviarios, se evaluará la eficiencia de un gobierno que apenas empieza.

Venezuela: a prueba el temple de México

Aunque es cierto que a la mayoría de los ciudadanos no les interesa particularmente el conflicto en Venezuela, pero no hay nada nuevo en las presiones que la opinión ilustrada y la opinión publicada al gobierno lopezobradorista para que rompa con el gobierno de Maduro.

Son las mismas presiones que México recibió cuando se negó a romper relaciones con Cuba, en aquella confrontación de superpotencias por la isla cubana. O las que recibió cuando decidió mediar en los conflictos centroamericanos de los ochenta contra la agresiva política de Washington.

Como dijo López Dóriga, lo de hoy parece un deja vú. Sin embargo, seria un grave error que el canciller Marcelo Ebrard propusiera ceder ante EU. Aguantar presiones, casi siempre, prueba el temple de los hombres del poder.

El paro maquilador en Tamaulipas

Como suele ocurrir con los conflictos laborales y políticos que ocurren en cualquiera entidad de República, que no esté en el Altiplano, el estallido de huelgas en docenas de empresas maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, ha toma por sorpresa a la opinión mediática.

Uno se pregunta si también tomó por sorpresa a la titular de la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde Luján, tan ocupada en luchar contra las dificultades que enfrentan algunos de los programas sociales a su cargo.

Hay una política a seguir, cierto, pero la funcionaria debe escoger a quienes, bajo su coordinación, se dediquen a atender conflictos como el de Tamaulipas, porque no hay indicios de que sean los últimos, más bien son los primeros.

NOTAS EN REMOLINO

El presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Garza hizo una interesante definición de la forma en que organizaciones de la sociedad civil pueden ser contrapeso de un gobierno: “… el mejor contrapeso son las propuestas” … Han empezado los reproches en el gabinete presidencial, pues el atraso en el levantamiento de los padrones para los programas sociales se lo atribuyen a la lentitud con que fluyen los recursos desde la Secretaría de Hacienda… La semana que empieza la dedicarán los coordinadores de las bancadas partidistas del Congreso a revisar las agendas parlamentarias para el período de sesiones que empieza el próximo viernes. Unos escogen temas, pero a los morenistas se les recordará que la disciplina también es una virtud política… Dirán misa, pero la violencia del crimen organizada y, sobre todo, de la delincuencia común, continúa en toda la República… El Instituto Electoral de Puebla no quiere al INE organizado la elección extraordinaria de gobernador. Bueno, no es importante, lo importante es que no vayan a resultad que el partido hegemónico vaya a organizar una elección de Estado… Falleció don Ignacio González Gollaz, fundador del Partido Demócrata Mexicano y su candidato presidencial en 1988. Fue político honorable, hombre íntegro y fiel católico en tiempos que eso era políticamente incorrecto…