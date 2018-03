En poco tiempo habrá que preguntarse si la idea ?del álbum sonoro dejó de ser pertinente una vez que apareció el playlist y el streaming musical.

Aun así, es claro que muchos músicos siguen pensando en el álbum como una unidad conceptual creativa y que valorar su música por un single, por más sonado, es un despropósito.

Álbumes

1. A Moon Shaped Pool / Radiohead

Hay algo particularmente inquietante en el último ofrecimiento de Radiohead, sea la voz de Thom Yorke (daydreaming) flotando como un instrumento más, o la atmósfera tonal hipnótica que la banda no había sostenido consistentemente desde Amnesiac o el maravilloso In Rainbows. De las cuerdas intensas de la quema de brujas a la melancolía implícita de True Love?Waits, es música que conviene escuchar de principio a fin y después repetir. Descargar: Burn the Witch , Identikit .

2. Lighght / Kishi Bashi

El segundo disco del violinista y multiinstrumentalista Kaoru Ishibashi es un ejercicio genial y accesible, aunque por momentos sea igualmente desconcertante, sublime y absurdo (si se me permite la sobreadjetivación). Es una suma humorística y ?virtuosa del talento que lo llevó a ser revelación entre los músicos indie (por su participación en Of Montreal, la fundación de Jupiter One, y sus álbumes en solitario bajo el nombre Kishi Bashi). ?Descargar: Philosophize in it! Chemicalize with it! , The Ballad of Mr. Steak , Carry on ?Phenomenon , In Fantasia .

3. Nothing but thieves / Nothing but thieves

Después de prometedores aperitivos desde su formación en el 2012, llegó el álbum debut de este quinteto británico de rock alternativo que alguna vez abrió giras para Arcade Fire y Muse. Y aunque la primera impresión deja entrever palpablemente sus influencias, hay un guiño igualmente honesto y cínico en asumirse como ladrón para después conjurar la reinvención/homenaje de tus ídolos. Descargar: Wake Up Call , If I get high , Lover, Please Stay , Tempt You .

4. Lady Wood / Tove Lo

Si no se conoce a Tove Lo, podría pensarse que esta confluencia de electrónico, pop y R&B surge de alguna urbe de Estados Unidos. Lo ha sido etiquetada como la más oscura exportación de la música sueca, y si sus letras configuran imágenes casi melodramáticas, lo que mejor funciona de este segundo ejercicio es la irreverente mezcla de humor y erotismo; su voz límpida contrapuesta a arreglos deliberadamente sobreproducidos. Descargar: Lady Wood , True Disaster , Vibes , Imaginary Friend .

5. The Hope Six Demolition Project / PJ Harvey

Si el arte con mensaje bordea peligrosamente cerca de ser clasificado como propaganda, es una línea en la arena que Harvey cruza sin problemas, porque su única ideología es señalar la injusticia y el dolor, y porque no se siente dueña de las soluciones del mundo, al contrario. En sus mejores momentos su música nos señala precisamente los matices y complejidad que implica intentar corregir la injusticia. Descargar: The Wheel , The Ministry of Defence , The Community of Hope .

6. Here / Alicia Keys

Keys busca sacudirse la depuración virtuosa de sus primeros discos en esta nueva propuesta, más exploración de emociones, ideas y pequeñas narrativas urbanas que otra cosa. Para quien espere el romance fluido y amable de The Element of Freedom, esta nueva Alicia que cuenta historias de adicción, desesperación y marginalidad puede resultar un trago difícil. Pero hay en su expresión sin refinar, en sus interludios de voces callejeras, una conexión cruda y vital que su música nunca había tenido, y resulta profundamente conmovedora. Descargar: Pawn it all , Kill your Mama , Blended Family .

7. Primitives / Bayonne

Alter ego electrónico de Roger Sellers para su faceta más experimental, Primitives se forma de capas superpuestas de sonidos, efectos, sintetizadores, instrumentos, voces, piano y percusiones acústicas. Su complejidad desafía la clasificación y consigue que cada vez que lo escuchamos nos descubramos en territorios inexplorados. Descargar: Appeals , Lates , Hammond .

8. WALLS / Kings of Leon

El sonido de los Followill es tan distintivo que parecen ilustrar el tipo de banda que cada año presenta encarnaciones de un mismo disco que empezamos años atrás cuando Sex on Fire y Use somebody los consolidaron en el mapa. Dicho lo anterior, su séptimo álbum es un breve y satisfactorio intento por reencontrar el punto intermedio entre el rock indie de su origen y los grandes escenarios en los que han terminado por sentirse cómodos. Descargar: Waste a moment , Around the world , Find me , Muchacho .

9. Bayou Electric / Duane Pitre

La historia personal de Pitre da material para un texto mayor. Sirva mientras destacar este singularísimo disco, parte de una trilogía experimental, en que el ex patinador profesional, matemático, roquero y músico conecta con sus raíces en las tierras pantanosas de Louisiana. Una sola pieza de 45 minutos que inicia y termina con los sonidos de la noche en el Bayou, grabados por el propio Pitre y complementados con cuerdas y sintetizadores. Como el trabajo de Brian Eno, funciona en forma palpablemente distinta si se escucha en forma pasiva o activa.

10. In Dream / Editors

Una producción sofisticada y madura que debe ser una pesadilla presentar en vivo. Es sin duda el mejor álbum de su primera década y por momentos parece un catálogo de sus aciertos desde el postpunk ochentero hasta la catarsis electrónica. Descargar: No harm , Ocean of Night , Salvation , Life is a Fear , Marching Orders .

Destacados

Revolution Radio (Greenday), You and I (Jeff Buckley), We move (James Vincent McMorrow), Good Grief (Lucius), Stay Together (Kaiser Chiefs), Starboy (The Weeknd), Still do (Eric Clapton), Love Stuff (Elle King), Supernova (Ray LaMontagne), Carrie & Lowel (Sufjan Stevens) 9 Dead Alive (Rodrigo y Gabriela), Dangerous Woman (Ariana Grande), W:/2016ALBUM (deadmau5), Cleopatra (The Lumineers), Future Present Past (The Strokes)

Playlist

Moonlight (Ariana Grande), Starboy (The Weeknd), Million Reasons (Lady Gaga), Daft Punk is playing at my house - Live at Madison Square Garden (LCD Soundsystem), Mercy (Eric Bachman), Outlaws (Greenday), Make me like you (Gwen Stefani), We Stay Together (Kaiser Chiefs), Born Again Teen (Lucius), Dusty Trails (Lucius), On Hold (The xx), Over your head (Pale Honey), The Weather (Paper Pilots), Good Morning Mr. Wolf (Patrick Wilson), One (Moving Panoramas), Peace of Mind (The Killers), Chess (Petite Noir), All for One (The Stone Roses), Pink Medicine (Bearson), The singer Addresses his Audience (The Decemberists), Siete-D (Gina Chavez, Adrián Quesada).

@rgarciamainou