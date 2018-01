Las 90 mejores (y peores) series de TV del 2017 en TV abierta, de paga o streaming.

1. Legion T.1 (Fx) - La tele puede estar invadida por Marvel, pero estos mutantes marginales que viven al margen de un universo paralelo tan onírico como surrealista, de pesadillas y negación, supusieron no sólo la propuesta más refrescante del género, sino de la TV del año que recién terminó.

2. Black Sails T.3 (Starz) - Culpen a mi formación leyendo a Salgari, pero esta saga de piratas del Caribe es una de las recreaciones mejor escritas y fascinantes de un género desmejorado por Hollywood y Disney.

3. The night of (HBO) - De cómo las decisiones más simples se acumulan y destruyen vidas cuando un mal paso te atrapa en la rueda de la “justicia” estadounidense. Un ejemplo de cómo la TV puede superar la literatura.

4. Atlanta T.1 (Fx) - Donald Glover podría ser el artista revelación del año, y no importa que su carrera en la pantalla chica tenga ya algunos años. Esta saga de raperos marginales contada en episodios que son más bien cortometrajes brillantes llenos de humor.

5. How to get away with murder T.3/4 (ABC) - De alguna manera, cada episodio exprime minutos sobrecogedores a Viola Davis y al resto del elenco. Un thriller que sigue subiendo la apuesta con éxito.

6. The Americans T.4 (Fx) - Intentando con éxito reinventar la dinámica de los personajes conforme evolucionan naturalmente.

7. Casual T.3 (Hulu/Fox) - La familia disfuncional es presencia continúa del imaginario creativo estadounidense, y entre todas ellas, los Meyers y su deliciosa locura, merecen un sitio honorario en el club de constelaciones familiares.

8. Mindhunter T.1 (Netflix) - David Fincher vuelve a la estética de Zodiac para relatar los pininos de la unidad de análisis del comportamiento del FBI, en una época en que ni siquiera se imaginaban los asesinos en serie.

9. Big Little Lies T.1 (HBO) - La serie más fantástica de empoderamiento femenino.

10. Abstract T.1 (Netflix) - Visitar a estos artistas en la cima de su poder creativo es no sólo interesante sino inspirador.

11. Banshee T.2 (Cinemax) - Intensa, desbordada y sin ánimo de contención. Es una delicia cuando no hay que ser políticamente correcto.

12. Ozark T.1 (Netflix) - La corrupción del sueño americano como thriller moral.

13. Atrapados T.1 (Netflix) - Un thriller caldeado en medio del hielo islandés.

14. Bosch T.3 (Amazon) - el personaje de Connelly nunca estuvo más redondo que en manos de Titus Welliver.

15. National Treasure (Forge) - Una miniserie excepcionalmente conectada con el zeitgeist a pesar de haber sido producida un año antes del #metoo

16. Master of None (Netflix)

17. The Crown T.1 (Netflix) - Realeza pura.

18. Chase T.2 (Hulu) - El buen doctor se debate entre proteger a sus pacientes o reconciliar su deseo de venganza con quien los maltrata. ¿Qué puede salir mal?

19. Black Mirror T.3 (Netflix) - Un perturbador what-if al borde del amarillismo, hasta que con San Junípero redefine su mejor temporada.

20. Silicon Valley T.1 (HBO) - Todos los mitos del startup tecnológico de Jobbs a Gates desmitificados a carcajadas.

21. The Code T.2 (Australia) - El hacker como brújula moral y sentimental (Superior a Mr. Robot).

22. Billions T.2 (Showtime) - Pasión financiera pura. Un duelo actoral inolvidable.

23. Romanza Criminale T.1 (SkyTv)

24. Sneaky Pete T.1 (Amazon)

25. Bron ||| Broen T.3 (Suecia)

26. The Good Place T.1 (NBC) - Sería absurda si no la llevaran aún más lejos, un sitcom sobre el bien, el mal, filosofía y helado de yogurt. Genial.

27. Girlfriend Experience T.1 (Starz) - Ni pretexto ni apología del mundo de las escorts de alto nivel. Un thriller erótico eficaz.

28. The Sinner T.1 (Netflix)

29. Orville T.1 (ABC) - Una parodia de Star Trek con mejor ciencia ficción que la saga original en la última década.

30. Stranger Things T.2 (Netflix) - Abusa del plot device, pero una vez puestas las piezas en su lugar, se mueven excepcionalmente bien.

31. Taboo T.1 (Fx) - Las cualidades evocadoras de lo prohibido y condenable sólo suman una parte a su atmósfera fascinante.

32. Goliath T.1 (Amazon) - David E. Kelley todavía tiene filo.

33. Timeless T.1 (NBC) - Repasar la historia reciente de los EE.UU nunca fue más entretenido.

34. Ballers T.1 (HBO)

35. Shots Fired T.1 (FOX)

36. The Affair T.3 (Showtime/Netflix) - Más terapia que romance, pero igual no podemos dejar de ver.

37. Manhunt: The unabomber T.1 (History Channel/Netflix) - El asesino más elusivo de la historia y el policía que lo atrapó.

38. Angie Tribeca T.2 (TBC)

39. Marvel Agents of SHIELD T.3 (ABC) - Abrevando de todo el universo Marvel para seguir relevante.

40. Preacher T.1 (AMC) - Surrealista, cruel, mala leche y divertida. Un cóctel muy recomendable.

41. Bloodline T.3 (Netflix) - Alucinante.

42. UnReal T.2 (Lifetime)

43. Club de cuervos T.2 (Netflix) - Una campaña que anticipa la locura que será nuestro 2018 y aún así, va perdiendo fuelle.

44. Murder in the first T.3 (TNT)

45. Fearless (Amazon)

46. The Halcyon T.1 (Fox Series)

47. Fear the walking dead T.2 (AMC) - Los zombis son más peligrosos en México.

48. The good fight T.1 (CBS) - Sin censura y sin los Florrick, este universo es más fluido, pero menos interesante.

49. Shades of blue T.2 (NBC)

50. Hunted a.1 (CBS) - La moraleja es, no tienes escapatoria. Un reality fascinante.

51. Inside the NFL (Showtime) - El paradigma del programa deportivo con clase.

52. American Housewife T.1 - La vida suburbana de la costa oeste como parodia de excesos.

53. Superstore T.2 (NBC) - Es divertido ir al súper.

54. Mr. Robot T.2 (USA) - Cyberparanoia surrealista.

55. The Late Show with Stephen Colbert (CBS) - Una pieza de resistencia política en formato de variedades.

56. The Expanse T.1 (Netflix) - La ópera espacial en serie B redefinida.

57. Wisdom of the crowd T.1 (CBS) - Suspenso para millennials según la generación X.

58. Taken T.1 (NBC) - Si sólo dejaran a los espías fuera las narcotramas.

59. Vikings T.1 (History Channel)

60. Scandal T.6/7 (ABC) - De héroe a villano.

61. Blindspot T.2/3 (NBC) - Guilty pleasure.

62. London Spy T.1 (BBC/HBO) - Aburridos espías vol.1

63. Law & Order True Crime: The Menéndez Murders - No todos los crímenes de los ochenta merecen contarse.

64. The Catch T.2 (ABC) - Guilty displeasure.

65. Daredevil T.2 (Netflix) - A falta de luz, más balas.

66. 24: Legacy T.1 (FOX) - Porque hay héroes de otras razas también.

67. Midnight Texas T.1 (NBC) - Enésima variación de Buffy, pero sin carisma (o humor).

68. Luke Cage T.1 (Netflix) - Cage cumple la cuota de diversidad pero era más interesante como personaje secundario en Jessica Jones.

69. Blacklist T.4 (ABC) - Podemos anotar la serie en la lista.

70 - Shooter T.1 (Netflix) - Ineptos espías vol.1

71. Ransom T.1 (CBS) - Dispareja serie B eurocanadiense.

72. APB T.1 (FOX) - La premisa daba para una película de TV.

73. Mom T.5 (CBS) - buscando infructuosamente u poco de frescura.

74. Jimmy Kimmel Live (ABC)

75. Powerless a.1 (NBC) - Puestos a ello, The Thick es muy superior.

76. Last man on earth T.2 (Fox) - En este apocalipsis también falleció el humor.

77. 13 Reasons Why T.1 (Netflix) - La apología del suicidio buscando ratings en la polémica.

78. The Walking Dead T.7/8 (AMC) - Casi no queda nada de lo que la hizo grande.

79. Conviction T.1 (ABC)

80. Suits T.6/7 (USA) - Recalentado y refrito.

81. Guilt T.1 (ABC) - A nadie le importa quién fue el asesino.

82. Bull T.1 (CBS)

83. Iron Fist T.1 (Netflix) - La nota más baja de Marvel en años.

84. Estocolmo T.1 (Netflix) - Mucho ruido, cero nueces.

85. The mist a.1 (Netflix) - Si solo la neblina cubriera a sus malos actores.

86. Crisis T.1 (Amazon) - Woody Allen debería contemplar el retiro.

87. Nashville T.5 (CMT)

88. The Big Bang Theory T.8 (CBS)

89. SNL T.42 (NBC) - Dos parodias buenas de Trump y Spicer no justifican una temporada.

90. Doubt (CBS) - No hay duda, hicieron bien en cancelarla.

Nota pertinente: Imposible verlo todo (se intenta). Invitación abierta, como cada año, al lector a sugerir y recomendar omisiones flagrantes. Las horas del día serán limitadas, pero la disposición para encontrar en qué perderlas, no.

Twitter @rgarciamainou

Ricardo García Mainou Escritor Las horas perdidas Estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Radio y Televisión Educativa en la Universidad de las Américas Puebla.



Ha escrito, editado, traducido y diseñado para diversas publicaciones literarias, periodísticas y especializadas: locales y nacionales (Libros de México, Revuelta, De viaje, Cinéfila, La masacre de Cholula, etc.).