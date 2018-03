Nadie puede explicar. Las preguntas sí tienen respuestas. Somos todos responsables, no solo las autoridades. Abandonamos a nuestras futuras generaciones, los hechos ocurridos en el colegio Americano del Noreste’’ en Monterrey, Nuevo León, no es aislado, sino patente, su lema es: Estudiar para ser libre, capaz de tomar tus mejores decisiones’’.

¿Es cierto?

No defiendo a Enrique Peña Nieto, gobierna una casa más grande que la nuestra, un país de 32 Estados, donde hay responsables, la nuestra puede ser un huevito o más grande, dependiendo la fortuna. Un ejercicio simple. Cuando Papá y Mamá tienen que trabajar, delegan responsabilidades. Puede ser una guardería pública o privada, lo que ocurra, es responsabilidad nuestra, no de ellos.

Las políticas públicas aplicadas desde 1970 poblacionales, que la familia pequeña vive mejor’’, por entrar a modas internacionales, bajo la tasa de 10 hijos a dos. Los padres salieron a trabajar y empeñar’’ a los hijos. Donde se supone iban a suplir nuestras obligaciones’’. Es 2017, qué tenemos ninis’’, profesores holgazanes, vividores, protestantes del SNTE y CNTE y demás forma de vivir.

De igual forma, 500 diputados, 128 senadores y 66 diputados de la Ciudad de México, luchan por valores de vanguardia en su mal entendida globalización. Prefieren pedir derechos a animales’’, que dejo a Circos sin ellos, para crear incluso institutos, luchas verdes’’ que no se ven, cambiar nombres al homosexualismo y tallas’’ a personas que sufren enanismo.

Eso no es todo, legisladores locales y federales, que dicen: no le alcanza’’ su dinero que reciben, quienes envían a sus hijos a estudiar al extranjero, donde es más fácil ser muertos y quieren explicar siendo líderes de un partido, más los que dicen 100 pesos diarios es mucho’’ para un obrero. ¡Demasiado! Eso sí encabrona, genera rencores y agreguen gasolinazos o incrementos de luz, tal vez ¡A esos privilegiados, ni les molesta!

Un reportero de más de 33 años, vivido o cubriendo a gentes o sujetos de la dictadura perfecta, como nombró el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa. La alternancia’’ de un Partido Acción Nacional (PAN) que prometió, que seguimos millones de mexicanos vomitando y sobre todo, sufriendo que Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron a patear’’ el avispero de la violencia y corrieron hasta hoy.

Ahora son ellos, tuvieron y arrebataron canonjías. La democracia mexicana por culpa de bases’’ partidistas, no electores, promovida desde el ahora Instituto Nacional Electoral (INE), provocó el surgimiento en complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alumbrar a independientes’’, desertores, traidores y vividores, conocidos desde hace años. Solo quieren dinero y poder.

En este pedazo de opinión, sólo quiero poner una frase de un integrante del Poder Judicial de la Federación (PJF). Es consejero del Consejo de la Judicatura (CJF), órgano de control de magistrados, jueces y cualquier guey’’, José Guadalupe Tafoya Hernández dijo: es tiempo de hablar menos y hacer más, las manos no se lavan con saliva’’. Hay que reflexionar, él no es santo, pero lo dijo.

La difusión que México no sufre atentados y no sufre guerras según legisladores federales de verdad se sostiene. Playa del Carmen, en Quintana Roo o del colegio regio de la desgracia, les otorga razón. Estamos sufriendo, lo que no imaginamos, ahora México y sus mexicanos, no sus gobernantes, olemos y vemos sangre, se sufre, se encabrona y hay lágrimas, no queremos sus pinches explicaciones.

¿Quién gobierna Quintana Roo? Un traidor, que dejo su partido por luchar por otros intereses’’. Acaso no negoció y pacto siendo priísta. Ahora es culpa de la Federación. El independiente Bronco’’, asumió su problema. Y el resto de gobernadores, asumirán sus obligaciones con tantos miles de millones de pesos que les han otorgado o terminarán como el sátrapa priísta de Veracruz.

COMMODATO

Nos falta el viernes negro, cuando asuma el poder, ese tal, sí Donald Trump.

Así que: ¡¡¡Viva México, cabrones!!!