Justificada la indignación provocada por la matanza de odio en El Paso, Texas, por tener como blanco a los mexicanos, de acá y de allá. Uno entiende que la carga emocional y política de la tragedia es una tentación irresistible para funcionarios y políticos.

Sin embargo, pese a las condolencias del presidente Donald Trump a México y al presidente López Obrador, en el gobierno mexicano parece ganar terreno la idea de que es la oportunidad para rechazar el discurso de odio de Washington.

La ira no debe nublar la inteligencia e impedir que los reclamos de justicia rebasen las vías diplomáticas. Son otros tiempos, me dicen. Quizá, pero sermonear a Estados Unidos sobre el control de armas nos mete de cabeza en la trampa que, según el presidente, México quiere eludir, la de la lucha electoral norteamericana.

SHCP: el sentido común de Arturo Herrera

Con sentido común, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, empieza a lograr que prevalezca su punto de vista sobre su rol en el gobierno lopezobradorista, uno que, como dijo, puede probar que se puede ser fiscalmente responsable y tener conciencia social.

Con ese mismo sentido común, ha tratado de alterar innecesariamente los ánimos de aquellos que en el gabinete tuvieron dificultades con su antecesor y hasta ahora ha logrado articular eficazmente sus premisas.

Ha sido lo suficientemente eficaz, y ayer se giró el oficio por el cual se devuelve al secretario de Hacienda la facultad de designar a los jefes de las unidades administrativas que, hasta hace poco, controlaba la Oficialía Mayor. El principio.

Morena: ¿quieren la utopía o la eficiencia?

Innegable que en las filas del lopezobradorismo y, por ende, en las de Morena, hay muchos personajes de admirable lucidez intelectual y gran capacidad para las definiciones ideológicas trascendentes.

Sin embargo, a pocos meses de que se renueve la dirigencia nacional de Morena, los aspirantes a dirigir el partido en el gobierno están a tiempo de hacer la gran definición, de la cual dependerá si logra la indispensable transformación del movimiento en una estructura formal de partido.

Hablan los teóricos de la “sana distancia” de “la no injerencia del presidente López Obrador en los asuntos de Morena”. Uno se pregunta si de verdad creen que el presidente dejará que ganen los idealistas y, en ese trance, destruyan lo que tanto trabajo le costó construir.

NOTAS EN REMOLINO

Salvo el reportaje periodístico, quien esto escribe desconoce si, como afirman, un grupo de empresarios quiere preparar una suerte de escuela de cuadros para que en algún momento participen en actividades políticas. Lo que sí sabemos es que, en una democracia, todos los ciudadanos tienen a salvo sus derechos políticos. Todos... Así como no queriendo, la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, dejó claro que no está dispuesta a que sus funcionarios la hagan quedar mal con aquellas clientelas que le valieron el triunfo. Por querer imponerles reglas a esas clientelas, relevó al director del Invi. Sí, quería poner orden, pero ya supo que no a costa de los amigos... Insisten en que aumentar la edad límite para consumo de alcohol es arma efectiva. Curioso que problemas tan añejos no se enfrenten con soluciones progresistas, sino con criterios tan conservadores... A los funcionarios del actual gobierno hay que decirles que dejen al presidente y al canciller el discurso por la tragedia de El Paso, Texas. Claro... Ahora proponen que se prohíba la publicidad “violenta”. Quizá deberían empezar por definirla, porque, ¿qué es más dañino, la publicidad “violenta” o las “narcoseries”?