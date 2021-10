Las nuevas decisiones del Gobierno mexicano, al mando de Andrés Manuel López Obrador, generan incertidumbre jurídica y un monitoreo constante de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos.

México depende en gran medida del país vecino, tanto como lo es el 80% de su economía. Si a ello le sumamos que Estados Unidos recién anunció que sus expectativas económicas se podrían ver mermadas, la situación de México no es nada alentadora si no cambia el rumbo del timón.

Tan preocupante es la situación de México que hasta le puede dar pulmonía, y las constantes reuniones que realizan autoridades de Estados Unidos con autoridades mexicanas no son nada alentadoras, por el contrario, prenden focos rojos.

Cuando las cosas van bien entre Estados Unidos y México, no hay necesidad de que muchos representantes del Gobierno norteamericano visiten y platiquen con funcionarios mexicanos, como hoy sucede.

Cuando esto ocurre, es porque las cosas no necesariamente van bien. No queremos esa atención.

Pero todo parece que autoridades del Gobierno de Joe Biden seguirán visitando tierra mexicana.

Temas que estarán saliendo en próximas visitas y que preocupan a nuestro principal socio comercial, como lo es la seguridad. Bien sabemos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido dar un paso atrás en cuanto a la iniciativa contra el narcotráfico y donde a escala internacional recibía ayuda.

Así que todos los millones de dólares en fondos que se nos atribuían para combatir el narcotráfico, se dejaron de contribuir, argumentando que se buscarían otras opciones. Así que seguramente Estados Unidos revisará cuáles son esas alternativas y qué tanto funcionan.

No obstante, la actitud de México de estar constantemente poniendo la mirada en el sur, en específico en Cuba y Venezuela, incluso la actitud anti Organización de Estados Americanos, donde Estados Unidos es amigable con ello y México está en contra, por supuesto que no le agrada al país del norte, y seguro que en breve será otro asunto a tratar.

Además, no se debe olvidar que en Estados Unidos habrá una elección intermedia, y existen decenas de millones de personas en EU con ascendencia y descendencia mexicana, hablo de más de 40 millones de mexicanos influencia, y seguro veremos algunas acciones que se reflejarán en este tema.

Y es que no se puede esperar a que no haya reacciones de los actos cometidos en México. Como es el caso del cambio climático, donde México está en retroceso. Aunque cada país tiene autonomía en la toma de decisiones, si se empieza a atentar contra los derechos de empresas norteamericanas o violentar contratos firmados y establecidos desde antes, con seguridad veremos al Gobierno de EU levantar la mano, avalado por un acuerdo comercial como es el T-MEC, y el cual se ratificó en este sexenio. Ya no se puede argumentar que fue error del pasado.

Más cuando la postura de Estados Unidos, en especial de los demócratas, es estar a favor de cuidar el planeta y minimizar el cambio climático a través de las energías renovables e impulsar su uso. Hasta si es posible bajar el calentamiento global 1.5 grados Celsius, poner límites a los gases de bióxido de carbono, y esperar que otros países sigan esa tendencia. Vaya estrategias mexicanas que nos llevan directo a pescar una pulmonía.