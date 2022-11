Al mencionar el apellido “Lewandowski” un segmento de aficionados mexicanos al futbol pensaría en Polonia, rival de México en el Mundial de Catar.

Malas noticias, en política exterior México no está en el Mundial.

Por ejemplo, España ya venció a México sin haber iniciado el campeonato.

La interacción que tuvo el presidente Pedro Sánchez con los presidentes de China y de Estados Unidos, entre otros, en Bali, Indonesia, no fue trabajada por el presidente López Obrador.

Los espacios están para llenarse.

Durante cuatro años México se ha distanciado del G20 porque a AMLO no le interesa la agenda global.

España no pertenece al G20, pero sí participa en las cumbres con la distinción de invitado permanente.

En la portada de hoy del periódico catalán La Vanguardia aparece una fotografía de Pedro Sánchez sosteniendo una charla con Joe Biden: “De 50 segundos en un pasillo a una charla de sofá”, describe el periódico, recordando que durante la cumbre de la OTAN en 2021 el presidente español sólo pudo charlar con el estadounidense en un pasillo.

La portada de El País lleva una fotografía de Sánchez rodeado por Macron, Biden, Scholz y Sunak. Todos con rostros de preocupación. ¿Y AMLO?

La ausencia de AMLO en el Mundial ha dejado de ser una sorpresa. Los medios de comunicación mexicanos son cómplices porque para ellos la política exterior no da nota. No vende. No da rating. Es aburrida porque los mapas muestran a México muy lejos del mundo.

El problema es la realidad. México se encuentra inmerso en el fenómeno de la miniaturización. Desde el exterior cada vez se ve a México más pequeño en cuanto a liderazgo de la agenda global.

Un ejemplo es la política feminista. Kristina Birke Daniels, directora para los países nórdicos de la Fundación Friedrich Ebert comenta: “Se perciben contradicciones entre la incapacidad del Gobierno mexicano de frenar la violencia contra las mujeres en su país, y su intención de proyectarse como un abanderado del feminismo” (El País, 13 de noviembre).

Otro tema es el de la pandemia. En Bali fue abordado por los ministros de salud. En México, el secretario de Salud dijo que sus nietos no serán vacunados contra el Covid-19. Eso es todo.

Por lo que respecta al secretario de Exteriores Marcelo Ebrard, en campaña. No ha viajado a Bruselas, pero sí a Catar donde saludó a Bora Milutinovic. Prometió que la Guardia Nacional estará en el Mundial. Con orgullo, nuestro producto de exportación.

Dos visiones opuestas: el presidente de España utiliza a la política exterior para ganar talla de líder. El presidente de México utiliza a la política doméstica para justificar su inoperancia en el mundo.

México no está en el Mundial.

@faustopretelin