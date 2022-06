En este espacio hemos venido argumentando que el país se encuentra en estanflación, el propio secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en un acto de honestidad escasamente visto en los servidores públicos, comentó en la pasada reunión de consejeros de BBVA, el trabajo que está costando el poder crecer la economía aún alejada de los niveles del 2018. El secretario mencionó al sector exportador, el turismo, las manufacturas y la industria automotriz como vehículos a través de los cuales estaríamos creciendo hacia adelante, no sin antes reconocer el que se vaya a requerir más espacio de tiempo para lograrlo. Su mensaje es realista, ético y alarmante. Para determinar el nivel de desarrollo y bienestar de cualquier economía, las exportaciones en realidad no ayudan mucho si no vienen acompañadas de importaciones pues son las que realmente reflejan si los ciudadanos tienen capacidad de compra. Lo mismo el turismo que, por décadas, ha sido el área de fortaleza en la que muy poco hemos hecho para mejorar lo que la naturaleza, los pueblos originarios y los españoles nos legaron, en todo caso, no es suficiente para el tamaño de nuestras necesidades. El desarrollo del sector automotriz y manufacturas es producto del tratado de libre comercio con Canadá y EU, negociado hace 28 años del que tampoco nada se ha hecho para perfeccionarlo. Hasta el momento no han corregido al secretario de Hacienda como en anteriores ocasiones a sus antecesores, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, por el contrario, los organismos económicos nacionales e internacionales están revisando a la baja el pronóstico de crecimiento para México y, en general, para el resto de las economías del mundo al tiempo que los datos de inflación se mantienen elevados. EU ha vivido de importar deflación de China e imprimir dólares de manera ingente lo que ahora estamos por pagar todos. Con gastos crecientes (apoyo a la tercera edad, conclusión de obras) el gobierno estará dejando de recaudar 350 mmdp por concepto de IEPS a las gasolinas, cuando en 2021 fue de 104 mmdp y en 2019 de 3.4 mmdp a lo que se sumará una menor recaudación producto de la contracción económica a la que asistimos. Al mismo tiempo, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el laxo Estado de derecho y la falta de vocación de autoridades para permitir o apoyar inversiones grandes, medianas o pequeñas, han sido la constante; sabemos que sin inversión no hay posibilidad alguna de crecer, crear empleos y lograr realmente bienestar. A todos estos factores, totalmente internos, se les están sumando la desaceleración de la economía norteamericana y del resto del mundo, rumbo a una recesión y ajustes monetarios severos, hay que recordar que los balances tanto de la FED como del BCE rebasan los 8 trillones de dólares y euros respectivamente. Bajo esta lógica se puede esgrimir que vamos camino a una crisis, misma que desconocemos su profundidad, de la que suplicamos no alcance al sistema financiero porque sí sabemos sus devastadoras consecuencias.

Carlos Alberto Martinez Castillo Doctor en Desarrollo Económico y Derecho y Filosofía AUCTORITAS Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Presidencia de la República y en Washington, DC. Autor de libros en historia económica, regulación financiera, política monetaria, economía y ética.