La respuesta del gobierno mexicano ante la caravana de migrantes procedentes de Honduras ha sacado a la luz la desoladora subordinación de la política exterior mexicana a los intereses del presidente de Estados Unidos y la persistencia del racismo y la xenofobia en México. Ninguno de estos fenómenos es nuevo, pero son más alarmantes ante el ascenso de ideologías que promueven el odio y la exclusión en un mundo cada vez más interdependiente.

El paso de migrantes de Centroamérica por México hacia el Norte ha sido antes atajado por las autoridades mexicanas, con métodos no exentos de violencia. Lo distinto esta vez es la gran cantidad de personas, 7,233 por lo menos, según cifras de albergues de la zona, que han entrado al mismo tiempo al país. Si bien esta afluencia masiva es inusual, argumentar que no merecen respeto a sus derechos humanos o que se justifica usar contra ellos una estrategia militarista en nombre de la “seguridad nacional” porque “están manipulados” es perverso.

Aun cuando, como algún medio ha planteado, este éxodo pudiera no ser espontáneo y estuviera impulsado por falsas promesas con el fin de crear un escenario favorable al discurso de odio trumpista, dicha manipulación —que no se ha probado— no exime al gobierno mexicano de respetar el derecho humanitario y el derecho de asilo. No por migrar sin papeles o sin dinero se pierde “el derecho a tener derechos”.

En vez de apelar a la “soberanía” y de criminalizar la migración, el gobierno y sus voceros oficiosos deberían reconocer y ayudar a entender las causas de la migración centroamericana: la brutal desigualdad y la violencia extrema que afecta a la región, en particular a El Salvador y Honduras. En este último, además del impacto de las bases militares de EU instaladas en 1980 y el 2010, el golpe de Estado del 2009 contribuyó a agudizar la degradación social y la explotación. Con El Salvador y Guatemala, Honduras tiene una de las tasas de homicidios más altas en América Latina.

A la pobreza y la violencia derivadas de las guerras civiles y la represión, se añaden violencias asociadas con pandillas y crimen organizado, y la incapacidad o tolerancia del Estado, en El Salvador y Honduras sobre todo, ante éstas. Aunque estas condiciones afectan a todos, el aumento de mujeres migrantes —en este caso, con niños, niñas y adolescentes— se explica también por la violencia feminicida.

Como explica Amarela Varela en “La trinidad perversa: violencia feminicida, violencia del mercado y violencia del Estado” (2017), el éxodo centroamericano debe entenderse como una “migración forzada” para escapar de esas violencias sistémicas que destruyen comunidades, familias y personas. En el caso de las mujeres, explica, migrar es una salida para “sobrevivir” y “vivir con dignidad”. La violencia sexual y feminicida, de parejas maltratadoras, redes del crimen organizado o pandillas, las obliga a buscar salidas aunque sean peligrosas. Ya en el 2007, en el libro-documental Bajo el Tacaná, Isabel Vericat documentaba el caso de una chica salvadoreña de 17 años que había huido de las pandillas que extorsionaban a su padre y amenazaban con llevársela si él no pagaba. Como en México, el feminicidio y la trata, extremos de violencia misógina, amenazan día a día a mujeres y niñas, y quedan impunes.

Resulta trágica paradoja que las mujeres y niñas que huyen de este infierno para salvar la vida, la expongan al cruzar por México donde, lejos de protegerlas, el Estado cierra los ojos ante las violaciones, extorsiones, secuestros, asesinatos y feminicidios con que el crimen organizado o desorganizado, y agentes migratorios, escarnecen a la población migrante. Esta “negligencia” es tal que pareciera parte de la política de contención adoptada con el Plan Mérida y el Plan Frontera Sur.

Convertido en policía fronteriza de Estados Unidos, el gobierno mexicano detiene y deporta a decenas de miles de personas al año.

Hoy pisotea hasta el derecho humanitario. ¿Con qué autoridad moral defenderá a los migrantes mexicanos? ¿O ésos tampoco le importan?

