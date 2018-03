A 500 días de la próxima elección presidencial en México, es un tema obligado en cualquier reunión donde se habla de política la sucesión presidencial, los escenarios, los partidos, los aspirantes, las posibilidades, etc. y en esas pláticas surgen inevitablemente las encuestas, que por más ganas de descalificarlas de muchos, siguen siendo la referencia, no para pronosticar que como ya hemos mostrado no funcionan en ese sentido pero sí para conocer los posicionamientos y las reacciones ciudadanas. Por ello me permito resumir la última encuesta de Consulta Mitofsky realizada para El Economista y que muestra unos cambios que deberán ser recordados al hacer la crónica de este proceso.

A. Los partidos políticos

El inicio del 2017 significó un gran cambio en las preferencias y la razón fue el incremento a la gasolina, que generó un rechazo al gobierno y al partido gobernante; cuando apenas hace siete meses el PRI aventajaba a todos, ahora aparece hasta el tercer lugar.

Los puntos que pierde el PRI pasan en su gran parte a Morena, lo que es de destacar porque a menos de tres años de su fundación, ese partido ya disputa codo a codo el primer lugar de preferencias por sí solo, y como veremos adelante, sube aún más con candidato.

B. Los aspirantes

Son muchos los hombres y las mujeres que han sido mencionados para las candidaturas rumbo al 2018, en algunos casos han aceptado sus pretensiones y otros no lo dicen abiertamente; la encuesta de Consulta Mitofsky mide el posicionamiento de 24, de ellos el más conocido es Andrés Manuel López Obrador, seguido de dos que aparecen cerca entre ellos, Miguel Ángel Osorio Chong y Margarita Zavala. Después de ellos aparece Miguel Ángel Mancera y, en esta ocasión, por su presencia mediática reciente, se coloca Luis Videgaray superando a Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones, Eruviel Ávila y Jaime Rodríguez El Bronco, siendo éste último el más conocido del bloque de los posibles candidatos independientes .

Algunas cosas que llaman la atención son, por ejemplo, la gran presencia de gobernadores y ex gobernadores en la lista del PRI (Manlio, Osorio, Eruviel, Ivonne y Calzada) y del PRD (Mancera, Silvano y Graco) que buscan repetir la experiencia de Peña Nieto, y la ausencia en esta lista de senadores, cuando en el pasado fue cuna de aspirantes a la silla presidencial.

C. Contiendas Internas

En el PAN Margarita Zavala, aunque disminuye su ventaja, sigue encabezando las preferencias entre simpatizantes de ese partido; sus perseguidores, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, suben en sus porcentajes pero no lo suficiente para alcanzarla. Este dato no coincide con algunas mediciones hechas a los militantes que elegirán candidato, donde Anaya muestra más fuerza que en las encuestas abiertas.

En el caso del PRI, Miguel Ángel Osorio continúa con amplia ventaja sobre otros aspirantes; le sigue Eruviel Ávila y Manlio Fabio Beltrones, aunque se observa un crecimiento importante de José Antonio Meade.

Para el PRD, que en su historia ha tenido sólo dos candidatos presidenciales y que hoy no están ya en ese partido, la ventaja la tiene Miguel Mancera, que no está inscrito en ese partido pero concentra las simpatías de sus militantes, le siguen Silvano Aureoles y Graco Ramírez.

Aunque son muchos los que han mostrado sus ganas de la candidatura independiente, la encuesta mide la preferencia entre tres de ellos, y es Jaime Rodríguez El Bronco quien se mantiene a la cabeza de esa lista, por arriba de Jorge Castañeda y de Pedro Ferriz.

D. Los Escenarios

Aunque aún no sabemos cuántos candidatos habrá en la boleta final, debido a las alianzas y a quienes logren registro como independientes, se plantean enfrentamientos con cinco nombres. En todos los escenarios aparecen Mancera, López Obrador y El Bronco como candidatos del PRD, Morena e independiente. Los resultados muestran algunos patrones que seguramente servirán para el diseño de estrategias a los partidos.

a) López Obrador aparece adelante en los nueve escenarios planteados, lo cual no ocurría en los meses anteriores, la caída del PRI y el incremento de Morena hacen que ahora sea él quien aparece como líder. Cuando en el PAN aparece Margarita Zavala, la contienda se cierra entre 2 o 3 puntos de ventaja y en todos los casos la desventaja de los candidatos priistas es mayor a 10 puntos.

b) De los aspirantes panistas, como ya se mencionó, la más competitiva es Margarita Zavala, que logra en promedio 4 puntos más que Ricardo Anaya y 5 más que Moreno Valle.

c) En todos los escenarios, Miguel Mancera logra entre 6 y 7 puntos porcentuales y el Bronco entre 3 y 4 puntos de arranque.

E. Conclusión

Falta mucho, es la frase que continuamente escuchamos y es cierta, las campañas del 2000, el 2006 y el 2012 mostraron que el resultado no fue cercano a los escenarios mostrados a tanta distancia; sin embargo, los partidos políticos toman sus decisiones con base en las posibilidades de sus aspirantes de acuerdo con el sentir ciudadano, así que siempre será interesante darle seguimiento. La larga lista de aspirantes seguramente será engrosada y con el correr de los meses depurada poco a poco, pero si en años anteriores el resultado final fue distinto a los primeros escenarios, en estos momentos en un México con incertidumbre económica, social y política, es aún más difícil prever un desenlace.