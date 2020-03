Claroscuros en la economía mexicana y no parece haber una directriz. El coronavirus se propaga a más de 100 países, tocando seriamente a socios comerciales, e infectando a la economía mexicana, que está deprimida.

Aunado a ello, un año electoral del vecino país, donde México vuelve a ser un trampolín para la reelección de Donald Trump.

Situación que debilita a México, frente a una agenda bilateral ríspida, una supervisión constante del vecino país y sectores como el automotriz, laboral, agroalimentario, en disyuntiva.

Es una realidad que estamos de frente a un T-MEC que ha sido diseñado para favorecer a las empresas norteamericanas, y donde hubo letras chiquitas que tendrá que sortear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Como explicar que, entrando en vigor el T-MEC, el sector agroalimentario tendrá que ajustar sus precios, importaciones y exportaciones de granos básicos. Y es que el T-MEC permite a las autoridades de Estados Unidos definir las nuevas reglas con las que deberá operar México, en materia de precios e importación de granos básicos, y esto en tan sólo 90 días. Ya se preparan al interior del gobierno mexicano, por solicitud del Consejo Nacional Agropecuario, que encabeza Bosco de la Vega, mecanismos para contrarrestar el tema. Eso dicen.

No obstante, la Cámara de Comercio Americana, la Amcham, que preside Jorge Torres, se encuentra en pláticas con el legislador Mario Delgado, autoridades de la Secretaria de Economía, que encabeza Graciela Márquez, así como con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que haya un cuarto de junto en la conformación de los reglamentos posteriores al T-MEC. No vaya a ser, que no se esté aplicando bien.

Por ahora, esta cámara de comercio, que representa a 140 empresas, 20% del PIB, 20% de la inversión extranjera en México y 2.5 millones de trabajadores directos, ya se convierte en unos de los ojos y participantes activos de cómo se establecen las condiciones en México.

En breve, plantearán a la Secretaria de Energía una propuesta de cómo podrían apoyar en conjunto en el segmento energético para detonar esta industria no sólo en el sureste sino a nivel nacional. Tema que ya pone a México con mayor incertidumbre. Ni qué hablar de China, el país ya cerró fabricas debido al coronavirus y su economía se encuentra detenida y, aunque no hay un acuerdo comercial, la realidad es que es productor de bienes de consumo, y de dicho país dependen industrias como, la telefonía, la automotriz, juguetes y textiles. Así las cosas, ojalá haya una directriz pronto que la economía interna no tiene mucho para aguantar.

1,2,3 PARA LA BANCA. El 12 de marzo dará inicio la convención bancaria y con ello, el segundo año de Luis Niño de Rivera al mando de la Asociación de Bancos de México.

La agenda regulatoria, cero comisiones e inclusión financiera, son los tres ejes a seguir.

Han presentado nueve conceptos a principio de este año a los tres principales reguladores: Hacienda, Banco de México y CNBV para reducir el costo regulatorio de los bancos. Se ha hecho un trabajo muy detallado con el Banco de México para eliminar todas las comisiones y homologarlas. Además de servicios gratuitos para los clientes.

En cuanto a la inclusión financiera se trabaja en un proyecto con 1,500 sucursales bancarias en municipios, para que, dentro de tres años, se abran 473 en nuevas comunidades.

Aunado a ello, la banca dará apoyo a los micro, pequeños y medianos productores de leche en Veracruz, Tabasco y Chiapas, quienes buscan lograr la producción suficiente para que México ya no importe 35% de la leche que se consume.