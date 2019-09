El egoísmo y miopía de la mayoría de los políticos les impide ver las implicaciones y consecuencias de sus actos y de sus omisiones. Cuando la obsesión y las limitaciones de un proyecto personal rebasa la determinación para construir el bien común de un país entero, todo se descompone.

Esta semana se celebra en Nueva York la edición 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Prácticamente todos los jefes de Estado de la mayoría de los países dirigen un mensaje desde la máxima tribuna del organismo multilateral. México es uno de los grandes ausentes.

Aunque el presidente envía una delegación encabezada por el canciller, la realidad es que se ve y se siente el gran vacío de liderazgo que deja nuestro país en los espacios de decisión multilateral más importantes del mundo. Fue muy notoria la primera gran ausencia durante la Cumbre del G20 en Japón y ahora será en la ONU.

Las reuniones bilaterales en el marco de la Asamblea General suelen ser espacios de diálogo constructivo que fortalecen los lazos entre mandatarios y países para abordar un sinnúmero de temas que son de interés especial.

Aunque tengamos un presidente minúsculo y mediocre que no siente la capacidad ni la confianza de relacionarse con otros mandatarios y que no ve la necesidad de asistir a eventos internacionales porque su visión tan corta le impide entender el mundo, la realidad es que México no puede ser ajeno ni indiferente a temas que nos impactan directamente y que tienen repercusiones económicas, sociales y políticas.

Caminando por Central Park, me encontré al primer ministro de Singapur Lee Hsien Loong. Me acerqué a saludarlo, pues tuve el honor de conocerlo durante las Cumbres de APEC 2004 en Chile y 2006 en Vietnam.

En el 2006 me dijo que lamentaba la ausencia del entonces presidente Vicente Fox, quien no tuvo permiso del Congreso para viajar a Vietnam y asistir la Cumbre de APEC. En aquella reunión, el primer ministro Lee me comentó que quería plantearle un acuerdo comercial muy importante para ambos países.

Una vez más, México vuelve a dejar un vacío y con él pierde oportunidades que podrían significar mucho para nuestro país. Muchos son los jefes de Estado que esperan ver a un presidente de México que simplemente no llega ni llegará.

No tengo, ni aspiro a tener un cargo público en los próximos cinco años pero siempre que puedo, durante mi participación en eventos internacionales y en mi encuentro con jefes de Estado y de gobierno de otros países, hago mi mayor esfuerzo para poner el nombre de México en alto.

Aunque seamos gotas de agua en un océano inmenso, no dejemos de hacer la parte que nos toca para seguir sumando hasta lograr que México recupere la grandeza que los políticos nos han querido robar.

Twitter: @armando_regil