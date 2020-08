Es realidad la sacudida política que significa el caso Lozoya, inédita y trascendente, no por el amago de enjuiciar a dos expresidentes de la República, sino porque definirá no una elección, sino el tipo de régimen político para ésta y la siguiente generación.

La otra realidad reflejada por la pérdida de más de 900,000 empleos formales hasta el pasado julio, con toda su carga de proyectos familiares y personales fracasados, y el trágico empobrecimiento anunciado de cientos de miles de las clases medias.

Dos realidades, como las descritas por Dickens: “Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos... la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”. En Palacio Nacional ya decidieron soslayar una de ellas.

Toledo: ¿dead man walking?

El affaire del titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, llevó a concluir a muchos, morenistas y no morenistas, que su “renuncia” es cuestión de tiempo, porque, como en los “años dorados”, no hay renuncias en vísperas del Informe Presidencial.

Sin embargo, también ha trascendido que la agria crítica de Toledo fue un reclamo del ala de extrema izquierda de Morena, con postulados marxistas que, con o sin razón, reclaman un rol más protagónico en la 4T.

Una decisión salomónica de Palacio, para retirar gradualmente el glifosato del agro nacional, zanja la disputa. También expuso el estilo personal de gobernar. ¿Dead man walking? Veremos.

Banco del Bienestar: tiempos nublados

A su llegada al Banco del Bienestar, Dulce María Maury se ha encontrado con la difícil tarea de ajustar el gasto corriente, como todas las dependencias, para lo cual tiene a su lado a Lucía Buenrostro, hermana de la poderosa titular del SAT.

Ha sido disciplinada y ha empezado con los ajustes, hasta de personal, pero en algún momento habrá de decidir si con austeridad franciscana el proyecto del Banco del Bienestar es aún viable.

Y tendrá que decidir cuándo y cómo explicarle al presidente cuando la institución, clave para los programas sociales más emblemáticos del gobierno, muestre señales de agotamiento de posibilidades.

Notas en remolino

Según lo declarado ayer 12 de agosto, por el fiscal general de la República, si Rosario Robles decide colaborar como ERLA, tendría consideraciones... Va la cancelación de todos los fideicomisos. En San Lázaro ya aprendieron que cuando de Palacio Nacional quieren algo, no hay razones que valgan... Una encuesta reciente mostró que 73% de los oaxaqueños aprueban cómo ha gestionado la pandemia el gobernador Alejandro Murat... Ya hizo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, entrar en razón a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le exigieron al presidente detener a los que investigaron el crimen, no a los que mataron a sus hijos... El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, reclamó al Consejo de la Judicatura que no autorizara la compra de camionetas blindadas... Asaltaron una casa de cambio en el interior de la Terminal 1 del Aeropuerto de CDMX. ¿Y la vigilancia?...