Todo fue demasiado rápido. No dábamos crédito a lo que estaba pasando ¿Cómo crees que no íbamos a apoyarlos? Esto, fue lo que me dijo mi amigo Luis Emilio Rada periodista financiero de Barranquilla, Colombia, el viernes pasado.

A 24 horas de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto declinó su participación en una reunión con el mandatario de Estados Unidos, tras el amago para tratar de forzar a mi país a pagar su muro,

Luis, mi amigo, me envío el teaser de su programa de radio, donde anunciaba: Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, mandaron un mensaje al mundo: La alianza estratégica entre Perú, Colombia, México y Chile es muy importante en este momento. Acordamos hacer una cumbre virtual en los próximos días para ver cómo podemos fortalecer esa alianza y para prepararnos ante cualquier eventualidad sobre lo que está sucediendo en el mundo

Unas horas antes, desde twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamado para mirar más al sur. Y lo expresó así Hago un llamado a nuestros hermanos mexicanos a mirar más al sur, construir juntos unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y caribeña . Sus hermanos mexicanos.

Además de estos pronunciamientos, el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, comentó en un comunicado que entre pueblos amigos -como es el caso de Estados Unidos y México- se deben solucionar mediante el diálogo y la construcción de espacios de entendimiento -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfático emitió un comentario en una transmisión televisiva: Si se meten con México, se meten con Venezuela .

El mismo viernes. A 24 horas del anuncio de Trump, yo tenia programada una entrevista con el CEO de Coface para América Latina, Bart Pattyn; el tema de origen era el recorte de calificación de riesgo de impago de empresas dedicadas al comercio de México.

Entonces, EU y la revisión al NAFTA salieron en la conversaión y me dijo algo que, me conmovió y escucho y re escucho en mi grabación: Como mexicanos debemos tener confianza y orgullo en nosotros mismos para ofrecer y mostrar a Estados Unidos las ventajas que tiene ser nuestro socio. Esto nos ayudará para negociar en un ambiente menos hostil .

¿Por qué me conmovió su dicho? Sencillo: Bart Pattyn, nació en Bélgica.

El apoyo siguió sumándose. En Berlin, el mismo jueves por la noche, circularon una foto de un equipo de futbol, Borussia Dortmund, que twitteo una imagen en la que se ve al grupo de deportistas agradeciendo a la afición, en línea, frente a la portería, con un mensaje que dice ese es el único muro en el que creemos .

El detalle, fue rubricado horas después por el socialdemócrata alemán, Michaël Müller, quien en un comunicado destacó: Berlin, la Ciudad de la división de Europa, la ciudad de la libertad de Europa, no puede quedarse callada cuando un país planea construir un nuevo muro .

Los medios

Al otro día de la tensión. El mismo viernes del que hablaba al inicio, los diarios español El País, y los estadounidenseThe New York Times y el Washington Post, emitieron editoriales fijando una postura a favor de la apertura y la solidaridad con México.

Si todos esos foros regionales y sistemas de cumbres que nos unen a México no sirven para hacer patente la solidaridad con ese país, cabe preguntarse entonces para qué sirven , argumentó el diario español.

En su editorial, el Washington Post aseguró que ambos países, México y EU, tienen una larga relación comercial de la cual ambos países se han visto beneficiados. Por ello hizo un llamado a no iniciar una guerra comercial contra México.

El NYT afirmó que la intención de gravar las importaciones de productos mexicanos, era una rabieta del presidente Trump.

Ahí mismo, desde dentro de EU, el conductor de televisión Connan o ´Brien, informó en sus redes sociales que grabaría uno de sus programas desde Ciudad de México.

Con todas las noticias negativas sobre las relaciones entre Estados Unidos y México he pensado que debo hacer algo positivo. Así que este es el plan: Viajaré a la Ciudad de México, rentaré un estudio de televisión y haré un programa con todo el apoyo de staff, trabajadores y público mexicanos y lo llamaré Connan without borders: Made in México. Lo grabaré y el episodio saldrá al aire el 1 de marzo

¡Qué decir de las respuestas signadas por los anuncios de la cerveza Corona sobre let´s make America Great again ; Y el de Coca Cola y sus latas latinas. ¡Soberbios y creativos a 1,000!

Y más amigos

El viernes. Maravilloso viernes 27 de enero, mi amigo Miguel Angel Esteban, catalán, me escribió por messenger para decirme no te equivoques. Los ciudadanos estamos con vosotros . Había leído mi blog anterior donde enfatizaba que México estaba solo frente a Trump.

Una más que también me conmovió al fondo de mi mexicano corazón: Jung, un amigo de Corea, con quien me unen fuertes lazos, que tienen que ver con la amistad de nuestras familias, colocó la bandera de mi país en sus redes sociales.

Regreso a lo dicho por mi amigo Luis. El mundo no tuvo oportunidad de reaccionar en tiempo real, como había tenido que hacer México. Quizá no daban crédito a los acontecimientos que casi minuto a minuto se estaban presentando vía twitter desde EU y México.

Tenían que articular sus respuestas. Sus cálidas respuestas para respaldar a México. No salieron en defensa nuestra. No es necesario, porque de verdad, que no hay pleito, al menos eso esperamos..

Mi México y nosotros, sus habitantes, no estamos solos. Seguro, no es suficiente como dicen algunos críticos, para echar atrás a un gigante y su intención de acabar con el comercio internacional como lo conocemos hasta ahora. Pero tal como expresé en mi post anterior, es en momentos de crisis cuando podemos saber con quien contamos. Y somos muchos más de los que yo pensaba. Gracias a todos, desde el fondo de mi corazón latinoamericano. De mi corazón mexicano.

De mis apuntes

