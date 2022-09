La globalización y el progreso tecnológico han hecho que la productividad dependa más de un conjunto de habilidades tecnológicas y digitales.

¿Para qué pensar en el futuro, si no existe? La respuesta es: “El futuro ya no es futuro. El futuro es la actualidad.” Y pensar en el futuro del avance tecnológico –que es exponencial– se vuelve impostergable. Cómo ya lo dijo Fabio Bertranou, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): el trabajo ya no será igual. La digitalización y la automatización están modificando el paisaje laboral en todo el mundo a pasos agigantados.

En América Latina, la falta de personas que sepan aprovechar esas tecnologías está ralentizando su aprovechamiento. Esto es lo que dice un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De los 28 países latinoamericanos y caribeños analizados en el “Informe sobre Tecnología e Información 2021” de la UNCTAD, ninguno ostenta un nivel alto de preparación para las nuevas tecnologías.

El futuro del trabajo se ha tornado en tema prioritario para analistas y futuristas. El impacto de las tecnologías exponenciales en el empleo y sus efectos económicos, sociales, políticos y culturales alcanzan una dimensión y una velocidad impensables. En este contexto ha nacido México Exponencial (Mx). Se trata de un centro de pensamiento y acción para impulsar la discusión y el análisis sobre el futuro del país con énfasis en las tecnologías exponenciales.

Lo anterior a través de cinco líneas estratégicas; 1) Gobernanza Estratégica para una sociedad exponencial, 2) Entornos Exponenciales, 3) Economía Exponencial, 4) Sustentabilidad, y finalmente una nueva e importante área: las finanzas digitales (también conocidas como Fintech).

Hace unos días, el área Fintech de México Exponencial organizó el foro “Finanzas digitales: Los retos y oportunidades del onboarding digital”. El evento tuvo como objetivo compartir experiencias y aprendizajes en la materia, así como los retos que representa dar acceso a mayor número de participantes al sistema Fintech. Intervinieron autoridades de alto nivel y expertos en la materia. Lo organizó y moderó el Coordinador Fintech, Eduardo Turrent Mena.

Todos los participantes tuvieron una actuación destacada, demasiado extensa para exponerla en esta entrega (pero se puede consultar en la página web de México Exponencial).

A manera de una breve conclusión: las Fintech fomentan la inclusión de sectores que antes habían estado fuera del sistema financiero. Sin embargo, los representantes de las autoridades enfatizaron la búsqueda de un indispensable equilibrio entre innovación y mitigación de riesgos.

Los esfuerzos de organizaciones como México Exponencial son fundamentales para impulsar la revolución digital que permitirá a los países emergentes apurar el paso, impulsar el cambio tecnológico y promover innovación, educación, capacitación, digitalización, infraestructura y sustentabilidad.

