Un congresista estadunidense, segundo en el Comité de Inteligencia, elogió el estilo negociador de los funcionarios mexicanos: “no confrontan, pero con firme y paciente inteligencia logran acuerdos sensatos en situaciones delicadas y difíciles”, me dijo.

Razón por que sorprendió la respuesta del Presidente López Obrador a las preguntas de Sara Pablo, admirada reportera de Radio Fórmula, pues dijo que responderá con un reclamo mexicano a cada reclamo de Estados Unidos.

Aunque en Palacio Nacional algunos crean decadente el poder global de Estados Unidos, deben preguntarse si tiene sentido la política de “last man standing” con el socio y vecino de cuya prosperidad depende la eventual prosperidad mexicana.

México-Tenochtitlan, ¿es toda la herencia?

Ayer se conmemoró la fundación de México-Tenochtitlan y del poderoso imperio azteca, en ceremonia que, como es habitual, sólo se destaca la rica herencia de los pueblos originarios y se desestima la herencia española.

Orgulloso mestizo, opto por las palabras de Miguel León Portilla, dichas en una entrevista con Adriana Malvido: “Sin España no nos entendemos, ni ellos se entenderían sin nosotros... Tenemos magnífica cepa”.

“Heredamos la cultura mesoamericana y, por otro lado, a través de España heredamos una versión del mundo mediterráneo, de ahí nos viene la herencia de Roma, Grecia, del cristianismo, del judaísmo, hasta de Egipto”. El México real.

¿Habrá recurso para seguridad marítima?

Informaciones periodísticas han revelado las incursiones de bandas criminales que ya rondan en la magna obra de la Refinería de Dos Bocas y en las aguas donde están las plataformas y ductos petroleros.

Se habla de chantaje y extorsiones a los transportes de las compañías que construyen la refinería, lo cual, nos dirán, exige que la Secretaría de Marina refuerce la vigilancia y patrullaje en la zona.

Es fácil decirlo, pero más vigilancia implica más embarcaciones patrulleras, más helicópteros y aeronaves, todo lo cual exige recursos escasos. En oficinas de Palacio Nacional tienen la respuesta y, el dinero, claro.

NOTAS EN REMOLINO

Quizá uno no ha prestado atención, pero poco sabemos de qué hizo Pemex con los casi 30 mil millones de pesos de ingresos adicionales recibidos por las alzas de la cotización del crudo, muy por encima de lo presupuestado... A riesgo de ser acusado de ingenuo, quien esto escribe tiene la impresión de que el Presidente López Obrador, como buen tabasqueño, conjuga el verbo “cucar” y sonríe al citar a “trabajadores petroleros” que le pidieron la reelección, pues sabe que eso nos enchina el cuero... Por cierto, no será la Fiscalía General de la República la que decidirá si le entrega de tarjetas que hace el candidato priísta a la gubernatura de Nuevo León Adrián de la Garza es delito. Si el caso lo judicializan, quien decidirá es el Poder Judicial Federal... Por cierto, de aquella charla entre el Presidente López Obrador y el Presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, como en “La Zarzamora”, “de aquello que hablaron ninguno ha sabido” ... Las admirables decisiones a mano alzada son propias de comunidades minúsculas, absurdas en una sociedad tan diversa como la mexicana y con 126 millones de habitantes. No caben ni en reunión de zoom...