Institucional, el canciller Marcelo Ebrard refleja en sus declaraciones al Washington Post, como pocas veces antes, que México va en serio en cuanto a redefinir los términos de su relación con Estados Unidos.

Quizá porque el designado embajador estadunidense Kenneth Salazar dijo que los destinos de ambas naciones están “inexorablemente unidos”, México ha decidido probar la paciencia de una Casa Blanca con una complicada agenda doméstica.

“Está muerta la iniciativa Mérida”, retó el canciller Ebrard, pero Washington no cree que sólo con programas sociales se combate a los cárteles. En 15 meses habrá elecciones allá y, si los cárteles son tema de campaña, el trato a México podría cambiar. Tanto que hasta extrañaríamos las groserías de Trump.

Volver a clases podría ser triunfo pírrico

“No me importa si la mayoría no quiere regresar a clases”, desafió ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador dispuesto a imponer su autoridad por lo que considera el bien de los educandos y de la educación de la República.

Pero esta vez se equivoca el señor Presidente, porque, aunque la resistencia al regreso a clases tenga alguna carga partidista, lo cierto es son las madres de familia quienes tienen miedo de enviar a sus hijos de regreso a clases.

Es el principio de autoridad, claro, pero ¿creen sano jugar a las vencidas con miles y miles de madres que creen proteger a sus hijos? Inevitablemente ganará el Gobierno, pero ellas tienen muy buena memoria. Podría ser pírrico el triunfo presidencial.

Roberto Salcedo, el señor del Gran Poder

Uno supone que el Presidente, desde que designó a Roberto Salcedo para la Secretaría de la Función Pública le explicó que habría lo que llaman “una extensión de sus responsabilidades”.

Porque ya no sólo fiscalizará a las Secretarías de Estado para evitarle a Palacio Nacional sofocones por eventuales actos de corrupción, sino que “administrará las compras consolidadas del Gobierno de México”, se anunció en la mañanera.

Uno se teme que el Presidente quiso darle una grata sorpresa al señor Salcedo, pues él había presumido que “pidió y le concedieron un lugar en el equipo de compras”. Da la impresión de que no le dijeron que sería el todopoderoso de las compras consolidadas.

NOTAS EN REMOLINO

Entre advertencias y forcejeos sobre Gas Bienestar, la “gran distribuidora estatal de gas LP” que empezará a operar en CDMX, habrá que serenarse. Ayer explicaron en la SHCP que “Pemex está calculando los costos”. Si no se apuran les tronarán el látigo… En agosto celebrarán la votación por el contrato laboral de la planta de la GM en Silao. Habrá representantes de la Organización Internacional del Trabajo, del INE y de la SPTS. Y ese es apenas un contrato. ¿Cuánto costará la revisión de todos los que reclamen los sindicatos estadunidenses?... Tatiana Clouthier probó otra vez su sentido práctico. Sobre el 24 dijo: “he decidido vivir en el presente, no en el futuro”. El equivalente al clásico “que me den por muerto” de YSQ… Ricardo Anaya quiere cobrar deudas al CEN del PAN y que le apoyen para el 24… En tiempos de arrebatados cambios, vale recordar a Jorge Luis Borges: “hay que tener cuidado al elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos” …