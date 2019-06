Este miércoles 5 de junio, si el tiempo y los humores lo permiten, se reúne la delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard con sus pares del gobierno de Estados Unidos, para dialogar y buscar una fórmula que evite se impongan aranceles a los productos mexicanos.

La delegación de funcionarios lopezobradoristas tendrá a su lado al presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelí y un grupo de expertos del sector privado que han cabildeado con grupos de interés de Estados Unidos.

Trump insiste en los aranceles y su gabinete amaga. Es el clima para la reunión que busca resolver una de las crisis más graves en de la relación México-Estados Unidos en los últimos años. Ya sabremos si la Casa Blanca no se ofendió porque, antes que reunirse con su ellos, la delegación mexicana se entrevistó con Nancy Pelosi.

IMSS: inicia rebelión patronal

Si, hay estudios que hablan de la enorme carga de responsabilidades que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución trascendente para la justicia social y para la tranquilidad política y social de la República.

Como lo denunció el exdirector Germán Martínez, a la llegada del nuevo director, Zoe Robledo, no cejan los funcionarios de la SHCP en ser los rectores del manejo y destino de los recursos financieros del IMSS.

Por lo pronto ya respingaron grupos empresariales en Guadalajara, los cuales le recuerdan al gobierno lopezobradorista que ellos, los empresarios, con los trabajadores, aportantes de los recursos del IMSS, no quieren que se desvíen a otras dependencias del gobierno.

Morena: aún no es un partido

En los análisis a bote pronto de los resultados de las elecciones del pasado domingo en seis Estados, hay una evidente carga de prejuicios, filias y fobias, pero ni así se puede negar que el efecto López Obrador fue determinante en los triunfos de los candidatos de Morena.

Pero, ya revisados bien los números y las circunstancias, más allá de los lamentos por el “abstencionismo”, normal en casi todas las elecciones locales, seguro que en Palacio Nacional revisarán con lupa los resultados y circunstancia de cada Estado, de cada ciudad, de cada distrito.

De la conclusión de ese examen dependerá la permanencia de Yeidckol Polenvsky al frente de Morena, porque su tarea fue lograr que dejara de ser movimiento con un líder, para ser un partido con estructuras de partido. Los resultados no parecen avalar éxito en esa transición.

Notas en remolino

En reciente reunión internacional se advirtió a no descuidar las reglamentaciones para garantizar la calidad de los alimentos y las medicinas, reglamentaciones que, por supuesto, exigen quien las aplique. Y, en la “austeridad republicana”, con todo respeto, parece que cada día hay menos inspectores… El directivo de América Móvil Carlos Slim Domit pidió al gobierno lopezobradorista que no inhiba la inversión en el sector con regulaciones… Tal parece que el Instituto Nacional Electoral se quedará esperando los recursos que le restringió la SHCP. Una decisión riesgosa, pues pese a la exitosa narrativa de “los derroches”, esta influencia del Ejecutivo Federal sobre el INE puede incidir en la tarea independiente para futuras elecciones… ¿De qué agencia estadunidense eran los funcionarios que en autos de la Embajada de Estados Unidos que anduvieron por algunos sitios donde hay fosas clandestinas? ¿Qué buscaban?... Surgió en la conferencia mañanera de Palacio Nacional el tema de la “segunda vuelta electoral”, como remedio a la baja afluencia a las urnas. Fue pregunta inducida, pero olvidan que la historia muestra que, en los países que tienen segunda vuelta, siempre es menor la votación en la segunda que en la primera… Ya aprobado en comisiones el nombramiento de Ricardo Ahued como director general de Aduanas, ayer les dijo a los senadores que, con todo respeto, no hay artículo constitucional ni legal que exija título profesional para ese puesto…