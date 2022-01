Cada vez es más difícil “adivinar” lo que pasará en un periodo tan largo como un año; siempre nos sorprenden algunos eventos pero hay otros que podemos prever:

1.- En 2022 el COVID19, sus variantes, las vacunas, los medicamentos y las medidas en cada país seguirán siendo de interés, no se ve cercano el fin.

2.- Desde enero y cada vez más evidente y con más intensidad, estaremos viviendo la contienda por las CANDIDATURAS A LA PRESIDENCIA de México en 2024; el presidente adelantó esa carrera pero los interesados se moverán cada vez más.

3.- En el primer trimestre del año habrá una intensa discusión sobre la inminente CONSULTA REVOCATORIA; se discutirá sobre la necesidad de hacerla, sobre la calidad con la que se hace, sobre la campaña que se hará, el resultado es previsible.

4.- Un evento importante para este gobierno ocurrirá los primeros meses, la inauguración del nuevo AEROPUERTO DE SANTA LUCÍA, seguramente el aeropuerto estará bien hecho pero los cuestionamientos estarán en el acceso (tiempo y costo), las aerolíneas y las rutas que volarán, y la interacción con el actual aeropuerto que seguirá funcionando.

5.- Después de la revocación, estaremos inmersos en las campañas para SEIS GUBERNATURAS, la población que podrá votar no es ni la quinta parte del país pero ante el posible avance de MORENA el interés será alto.

6.- La INSEGURIDAD seguirá esperando mejores números, ya se cumplieron 3 años de gobierno y la delincuencia sigue mostrando poder en varias zonas del país, incluso en varios lugares con mayor fuerza que antes; esta variable es un pendiente del actual gobierno.

7.- La ECONOMÍA parecía recuperarse por encima de las previsiones para 2021, el empleo formal se recuperó, la tasa de crecimiento presentaba buenas cifras, pero al final del año vimos un repunte de la INFLACIÓN y otras variables que pusieron en duda el futuro para 2022, así que el seguimiento a estas variables será importante, sobre todo al inicio del año.

8.- En 2022 el presidente seguirá con la intención de lograr la reforma energética que planteó en 2021 pero que para aprobarse debe convencer y aceptar cambios de opositores; lo mismo pasará con la anunciada REFORMA POLÍTICA-ELECTORAL que seguramente irá por la renovación del INE, el recorte a partidos, menos legisladores, libertad para hacer campaña del ejecutivo y otras; se requiere apoyo de los partidos opositores o se quedará en papel esa propuesta.

9.- Parece inevitable que aparezcan nuevos casos de CORRUPCIÓN, no solo de los gobiernos anteriores de los que ya hemos visto muchos casos, sino de funcionarios actuales donde veremos la forma en que el presidente reacciona, los defiende o mantiene la postura de que en su gobierno son diferentes.

10.- la MIGRACIÓN no se ha resuelto, si no hay otra política distinta y colaboración de EUA, veremos nuevas caravanas migrantes, concentraciones de migrantes en las ciudades fronterizas, crecimiento en algunas ciudades en las que se puedan integrar como trabajadores legales, etc. es un problema que durante el año aparecerá en distintos momentos.

11.- estamos en la segunda mitad del sexenio y aun no se resuelve la FALTA DE MEDICAMENTOS; aunque el gobierno reporta comprar la mayoría de las “claves” los usuarios reportan que la cantidad es insuficiente; el presidente “ordenó” que se solucionara pero hasta hoy solo ha sido su palabra; el ejército participará en su distribución que es uno de los problemas.

12.- Un tema que atraerá la atención de muchos y que tendrá gran difusión mundial como cada cuatro años, será el MUNDIAL DE FUTBOL EN QATAR, donde seguramente estará México generando la esperanza como siempre. En esta ocasión se realizará a finales del año por el clima en ese país.

Por supuesto que no son todos, habrá otros que podemos prever y que no consideré en mi lista (seguimiento a los casos Lozoya, Robles y más) y otros imprevisibles como conflictos postelectorales, indeseables desastres naturales y muchos más, le dejo a cada lector la libertad de agregar los que quiera.

rrg