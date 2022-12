Metodología online: la educación superior, a tu alcance

La educación superior garantiza la formación y el aprendizaje constante para el crecimiento personal y profesional de cualquier persona. Sin embargo, a muchos les resulta difícil acceder a ella por motivos económicos o por disponer de poco tiempo en su día a día.

Centros educativos como la Escuela de Negocios de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la educación a distancia dentro del ámbito empresarial, ofrece la solución a este problema: metodología online.

El profesional puede continuar su educación superior sin preocupación del tiempo o del capital porque, a diferencia de la formación presencial, estudiar desde casa no supone gastos en material o desplazamientos. La Escuela de Negocios de la UEMC dispone de una gran oferta formativa online con descuentos para que los usuarios de Mexicana de Becas puedan continuar formándose desde donde quieran.

El único recurso imprescindible para la formación online es el acceso a internet. Gracias a la estrategia e-learning, todo el material de estudio se concentra en un aula virtual para que el estudiante pueda recurrir a él desde donde quiera y cuando quiera. Esto universaliza la educación porque no hay que invertir en materiales físicos como libros o manuales. Además, las clases se imparten en directo a través de videoconferencias y se quedan grabadas para todos aquellos que no hayan podido acudir a la clase.

Un dato curioso es que, según el estudio académico Learning and Connecting on the Go – How Mobile Technologies are Changing Higher Education, el aprendizaje impartido a través de dispositivos online aumenta la retención del alumno, lo que significa que pasa menos tiempo repasando el material de estudio y, por lo tanto, le permite destinar más tiempo a otras tareas.

Por otro lado, el problema más frecuente al que se enfrentan la mayoría de los interesados en continuar su formación superior es que son trabajadores que no disponen de tiempo para desplazamientos. Con la formación online que ofrecen centros como la Escuela de Negocios de la UEMC, el alumno puede gestionar su tiempo y organizar su agenda de la forma más eficiente posible porque podrá estudiar desde donde quiera sin necesidad de desplazamientos.

En definitiva, es cierto que la educación superior siempre es una buena inversión, pero su rentabilidad será mayor si se aprovechan las ventajas que aporta la formación online. ¡No dejes escapar los descuentos que ofrece la Escuela de Negocios de la UEMC a todos los usuarios de Mexicana de Becas!

*Ángela de Toro Martín es colaborador Escuela de Negocios y Dirección de la UEM.