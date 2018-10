“El problema no es que mientas, el problema es que te creo”, dice una canción. En realidad, el problema es cuando una mentira es creída, avalada, sostenida y justificada por un número considerable de personas, no importa el tiempo o el lugar.

México anhela un cambio, así lo expresó una mayoría en las urnas el 1 de julio. La victoria contundente de AMLO y su partido representan, en la ilusión de millones de mexicanos, la posibilidad de nuevas formas que, en el mejor de los casos, tendrían que llevarnos a construir un país mejor en todos los sentidos.

El problema es que cada día son más las señales que apuntan a una continuidad con tintes de regresión. Una de las mayores promesas de campaña y de la transición ha sido la austeridad republicana. No podemos admitir excepciones y menos en el primer círculo del próximo presidente, donde están totalmente obligados a cumplir lo que han dicho.

¿Cómo justificar que en el primer círculo ya se vislumbren y se repitan los excesos de un gobierno al que tanto se ha criticado cuando supuestamente se pretende ser distinto? Al repetir una y otra vez “primero los pobres”, al decir que el camino es la austeridad republicana, están obligados a ser los primeros en demostrar que entienden lo que dicen.

Nadie sugirió que comer cola de langosta con escamoles, espárragos y camarones, bisque de langosta o filete a la bordelesa estuviera mal. El problema es cuando llevas muchos años señalando esos “excesos” como algo inaceptable en un país donde millones subsisten con lo mínimo y, tan pronto te toca a ti, haces exactamente lo contrario. Esto sin mencionar el uso de seguridad pública en un evento privado.

El próximo gobierno ha querido establecer un nuevo estándar moral de conducta pública al que ellos mismos no llegan. Nadie se los ha impuesto, ellos son quienes quieren aparecer como los arquitectos de una transformación que no sucederá por una razón muy simple. No hay cambio posible alrededor si no sucede primero a nivel personal. En otras palabras, sin austeridad personal, jamás habrá austeridad republicana.

No se dan cuenta de que la incongruencia irá desgastando su credibilidad, su capital político y su promesa de cambio. Alguien dijo con mucha certeza que un pueblo que se alimenta de chatarra se traga cualquier cosa.

Un país que se conforma con un menú de cuarta, mientras sus dirigentes viven muy distinto a como predican, difícilmente podrá aspirar a la única transformación posible, la que emerge desde las personas para las personas. Ésa que aún se vislumbra lejos en México, pues una vez más quienes aspiran a gobernar “distinto” no entienden que no entienden.

@armando_regil