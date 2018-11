Los defensores del próximo presidente creían tener el monopolio de la indignación, de la protesta y de las marchas. Creían que sólo ellos tenían derecho a salir a las calles para expresar su enojo y sus frustraciones; pensaron que cuando ganara su “líder”, eso no volvería a pasar porque todo sería como un cuento de hadas. Se equivocaron antes y se equivocan ahora.

Defienden su libertad, pero les molesta que otros ejerzan la suya. Les molestó que miles de mexicanos salieran a las calles a expresar su inconformidad no sólo por el capricho y la imposición de cancelar el aeropuerto, sino sobre todo por dejar claro que somos millones en todo el país que no estamos dispuestos a vivir en un régimen que, desde un discurso engañoso y dizque democrático, en realidad busca imponer una dictadura.

El mayor daño que el próximo presidente le está haciendo a México todavía no se ve, pero ya se siente de muchas formas: está polarizando. Ningún presidente había logrado polarizar a México así antes de tomar posesión. La mayoría con la que Morena llegó al Congreso nos obliga a decir una y otra vez que lo que no haga bien y por el bien de México será porque no quiere, no porque no puede. No tiene pretexto.

Sabiendo que la pelota y toda la responsabilidad está en su cancha, el próximo presidente necesita antagonistas, necesita crear nuevos enemigos, tener a quién señalar, a quién criticar y a quién culpar. Necesita crear conflicto para justificarse, para lavarse las manos, para aparentar seguir siendo víctima cuando algo no le favorezca.

Cuando las cosas no salen como él quiere, busca un chivo expiatorio. Parece que ya lo encontró. Señalar a quienes salieron a marchar y referirse siempre en tono despectivo como fifís es, para sus seguidores, un acierto. No entienden que cada quien tiene derecho a expresar y desahogar lo que quiera y a marchar por las causas que quiera cuando quiera.

Pobre México, con tantas mentes tan limitadas que sólo ven la realidad de forma dual: fifís y chairos. Pensar de esta manera tan corta explica el hoyo en el que estamos metidos.

Lo que más preocupa es la polarización que crece exponencialmente conforme pasan los días. ¡Entiende! Las amenazas a la libertad son demasiado grandes como para seguir tan limitados pensando en fifís y chairos. Si seguimos con esta mentalidad perdedora, a todos nos va a llevar la chingada. ¡A todos!

Este 11/11 decreté: “Que juntos podamos construir el México chingón en el que queremos vivir, dejando de chingarnos unos a otros”. No somos chairos ni fifís, somos mexicanos. Dejemos atrás esa mentalidad perdedora. Esto sólo podremos lograrlo a pesar y por encima del próximo gobierno.

Twitter: @armando_regil