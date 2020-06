Con o sin razón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador antepone a sus prioridades políticas y anda de gira. Nada evitará que la gente concluya que ya no es tan grave la pandemia y salga más rápido de lo que quisiera el doctor López Gatell.

Aunque repelen progresistas y conservadores, en México es inmenso el peso de la imagen del Presidente de la República y muchas veces determina conductas. Así que, como dijo Reyes Heroles: acuérdense en qué país nacieron.

Al respecto una inteligente abogada me dijo que eso lo dijo Reyes Heroles hace cuarenta años, que los tiempos han cambiado. Si, los tiempos han cambiado, pero la condición humana no.

¿Y los sindicatos del IMSS y el ISSSTE?

Se arman polémicas enconadas entre personal de salud de clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE, por la falta de insumos y equipo de protección, aunque se anuncia que llega por millones en envíos desde China.

Quizá hay un problema de distribución, quizá es simple incompetencia de algunos funcionarios, pero el hecho es que el personal de salud del sector público se siente indefenso.

“Somos guerreras sin escudo, no heroínas”, dicen las enfermeras. ¿Dónde están los dirigentes sindicales de las instituciones de salud?? En el “ancient régime” los valores entendidos dejaban fluir los airados reclamos sindicales. Ahora ni eso.

Tómenle la palabra a Ramírez Cuéllar

Exhorta el dirigente nacional de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar a los opositores al lopezobradorismo a que actúen dentro del marco legal y uno se pregunta desde cuando son ilegales las manifestaciones públicas.

Advierte el dirigente morenista que los discursos de odio sólo provocan inestabilidad social y, claro, como lo ha hizo Ricardo Monreal, convoca a la unidad para superar las graves crisis sanitaria y económica.

Razonable y racional convocatoria, pero siempre y cuando Ramírez Cuéllar y Monreal garanticen que todos cumplieran. Con la pena, ni ellos ni nadie puede garantizar cesará la rijosidad del discurso presidencial.

NOTAS EN REMOLINO

Aclaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador que en su mensaje en you tube dijo 2002 en lugar de 2022. Bien aclarado, pero conviene recordar que el general Lázaro Cárdenas siempre previno contra de la improvisación de discursos... No fue el titular de la SSA Jorge Alcocer quien habló con los padres de los niños con cáncer, fue un funcionario administrativo. Hizo la misma promesa: están por importar los medicamentos. Uno no entiende la cerrazón... Para mostrar sus impecables credenciales ideológicas, ahora fue el subsecretario de la SER quien propone impuesto especial para los muy ricos, Quizá es justo, pero parece competencia para estar alineado... Los sangrientos motines en Estados Unidos son prueba de que se agravó el problema racial, porque la discriminación adquirió credenciales de corrección política... Nadie sabe si a Yeidckol Polenvsky la enviaron como superdelegada a Jalisco para confrontar al gobernador Enrique Alfaro, o si a estas alturas de su vida la enviaron a que hiciera escoleta... La gente de números afirma que el actual PIB por cápita ha retrocedido seis años. ¿No saben que ya está demodé? ...