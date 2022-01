Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) redujo 0.2% su tráfico de pasajeros en diciembre respecto del mismo mes de 2019, una comparación que quita el efecto de la pandemia.

El retroceso significa el primero en la comparación bianual de los últimos cuatro meses, pues la compañía había logrado desde septiembre superar su flujo de usuarios previo a la contingencia sanitaria.

En la comparación interanual la compañía elevó sus niveles de tráfico 58.8% en diciembre debido a la base de comparación distorsionada por la caída de la movilidad humana a partir de marzo de 2020.

El impulsor del tráfico fue el apartado nacional, que el mes pasado avanzó 7.1% contra 2019, su segundo avance en el año. No obstante, fue insuficiente para compensar la caída de 8.1% en el flujo de usuarios internacionales.

Los mayores aumentos de tráfico total respecto al nivel prepandemia, se registraron en Tijuana (18.9%), Los Mochis (16.4%) y Aguascalientes (11.9%). Para el año completo GAP reportó una caída de tráfico total de 11.8% versus 2019, o un aumento de 57.1% si se contrasta con 2020.

Sony Group creará una unidad de automóviles y exploraría ingresar al mercado de vehículos eléctricos, en otra señal de cómo se superponen los negocios de electrónica y automóviles.

En la conferencia de tecnología CES en Las Vegas, Nevada, Sony mostró un prototipo de vehículo utilitario deportivo eléctrico de siete asientos con tracción total.

Sony mostró por primera vez un sedán eléctrico en el CES de hace dos años, pero en ese momento dijo que no necesariamente planeaba vender un automóvil marca Sony.

El prototipo inicial sirvió para mostrar los sensores de imagen de Sony, que pueden ser una parte clave de los sistemas de conducción autónoma.

El anuncio de Las Vegas sugirió que la empresa japonesa planea vender vehículos bajo su propia marca en lugar de simplemente suministrar su tecnología a otros fabricantes de automóviles, según analistas.

Siguiendo con el tema de autos eléctricos y el CES, resulta que General Motors tiene como objetivo introducir un "vehículo autónomo personal" a mediados de la década, según su presidenta ejecutiva, Mary Barra.

El vehículo autónomo para uso personal se está desarrollando conjuntamente con Cruise, propiedad de GM, sostuvo Barra en el Consumer Electronics Show en Las Vegas, en un mensaje centrado en los temas gemelos de electrificación y autonomía del vehículo.

La CEO de GM dijo que la creciente cartera de vehículos eléctricos de la compañía que dirige, incluida la camioneta Chevrolet Silverado 2023 y la gama de vehículos comerciales BrightDrop, cuenta con dos nuevos crossovers Chevrolet, un Equinox EV y un Blazer EV ligeramente más grande, los cuales se presentarán en 2023.

El nuevo sistema de conducción manos libres Ultra Cruise de GM también debutará en 2023 en otro nuevo vehículo eléctrico, el sedán de ultra lujo Cadillac Celestiq.

El servicio de streaming HBO Max, de WarnerMedia, ganó suscriptores durante las fiestas navideñas, desafiando la desaceleración del ritmo de crecimiento de algunos servicios rivales, gracias a una programación que incluyó la reposición de su popular serie "Sex and the City" y películas de estreno como "The Matrix Resurrections".

HBO terminó el año con 73.8 millones de abonados a su servicio de streaming y a su cadena de cable homónima, frente a los 69.4 millones de septiembre.

A HBO Max todavía le queda un largo camino para alcanzar al líder del mercado de contenido por Internet, Netflix, con sus 214 millones de suscriptores, y a Disney+, de Walt Disney con 118 millones.

El gigante del comercio en línea, Amazon, acordó proporcionar tecnologías de software para la nueva plataforma de cabina digital STLA SmartCockpit de Stellantis.

De hecho, Stellantis utilizará Amazon Web Services como su principal proveedor de servicio en la nube construirá una infraestructura habilitada para la nube para plataformas de vehículos.