Mujeres líderes

La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que preside Mario de la Cruz, sumó esfuerzos con la organización Conectadas para impulsar una mayor participación de mujeres en el sector de tecnologías de la información y la comunicación.

“Hemos hecho como cámara un esfuerzo importante para que haya un representativo de la mujeres líderes tanto en lo público como en lo privado en los diferentes presídiums de los eventos que organizamos, tanto en las asambleas como convenciones”, dijo el presidente de la Canieti.

Informó que además se sumó una categoría a los premios 4TIC, lanzados en el 2018, el Premio 4TIC by Conectadas, una distinción enfocada en las prácticas, iniciativas o procesos que impulsen una mayor participación de las mujeres en el sector de las tecnologías de la información en México.

De compras

La cementera mexicana Cemex, que encabeza Fernando González-Olivieri, una de las mayores del mundo, indicó el miércoles que alcanzó un acuerdo vinculante con la firma Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret AS, para vender parte de su negocio de cemento blanco por aproximadamente 180 millones de dólares.

La empresa especificó que la transacción propuesta incluye su planta de cemento Buñol en España, pero no el negocio de cemento blanco de Cemex en México, así como tampoco la inversión en Lehigh Cement en Estados Unidos.

“Los recursos que se esperan obtener de esta desinversión serían utilizados principalmente para reducción de deuda, así como propósitos generales corporativos”, agregó la firma mexicana en un comunicado.

Nuevos servicios

La que ya tiene nueva adquisición es Walt Disney, de Robert Iger, que cerró la compra de activos de cine y televisión de Twenty-First Century Fox por 71,000 millones de dólares, lo que le permitirá a su próximo servicio de transmisión de video ofrecer una variedad de contenido popular para competir contra Netflix.

El negocio ampliará la cartera de franquicias de Disney, que tiene algunos de los personajes más populares del mundo, uniendo a Mickey Mouse, Luke Skywalker y los superhéroes de Marvel con los X-Men, Avatar y las franquicias The Simpsons de Fox.

El servicio de transmisión de video o streaming Disney + pretende compensar la pérdida continua de suscriptores de ESPN y otras redes de cable.

La finalización del negocio ocurre casi un año después de que Disney superó a Comcast Corp en una competencia de ofertas por los activos de Fox.

Esperan atentos

Los que se mantienen a la espera son los desarrolladores inmobiliarios del país, pues expusieron que estarán atentos a las nuevas políticas del sector para definir futuras inversiones en el país.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, Enrique Téllez, expresó que se encuentran en proceso de transición, además de estar en un periodo donde se van definiendo las políticas y visiones de urbanismo para cristalizar los programas de inversión.

No obstante, destacó que lo anterior no significa que no continúen con las inversiones. Reiteró que su sector participa en donde se pide principalmente certeza jurídica. Por ello mencionó que esperarán a que surja el plan de trabajo para los siguientes años, para definir sus obligaciones. Pero lo anterior no le quita a México ser un país de oportunidades, mencionó Téllez.

Por bajar

Hablando de definir cosas, los que están en espera de una política turística a nivel nacional es la titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán, Claudia Chávez. Lo anterior es luego de que se diera a conocer que México descendió de la sexta a la séptima posición en arribo de turistas internacionales.

Dijo que aún se puede recuperar el peldaño descendido, pero sí tiene que existir una buena política, desde la federación, de promoción y marca país. Añadió que México es una potencia mundial dentro de la actividad turística, por ello enfatizó la necesidad de contar con una política de promoción.

“Lo que haremos como estado es estirar el recurso propio lo más que se pueda, enfocándonos en acciones estratégicas y de alta rentabilidad, sobre todo para el sector turístico. Trabajar de la mano con los municipios, y centrándonos en proyectos y eventos que tengan un alto impacto turístico y dejen derrama en el estado”, manifestó la titular.

Le dan la pata

La empresa de hospedaje y servicios para mascotas Dog Hero levantó capital por 7 millones de dólares, principalmente de la firma Rover y de IGNIA Partners, un fondo de inversión mexicano especializado en capital de riesgo.

Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador y socio de IGNIA, comentó que el posicionamiento de Dog Hero en la economía colaborativa de América Latina y sus estrategias de crecimiento lo animaron para invertir en el llamado Airbnb para perros.

Dog Hero opera en 10 países y ha recibido a la fecha más de 12 millones de dólares de inversión. Además de los mencionados, han aportado recursos el fondo argentino Kaszek Ventures, la brasileña Monashees y la alemana Global Founders Capital.