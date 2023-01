Más verdades que cumpleaños

Hoy cumpliría 115 años y tal vez no le gustaría seguir en este mundo. Nada que ver con un horror a la vejez o con el miedo a la muerte. Mucho escribió sobre ambos temas y su pensamiento, de tan comprometido y cercano, siempre voló mucho más lejos. “Los muertos están muertos —puede leerse en una de sus novelas—; para ellos no hay problemas; pero nosotros, los vivos, después de esta noche de fiesta, vamos a despertarnos, y entonces, ¿Qué haremos para vivir?” Y en otro de sus textos parece contestarse: “Decían que había que volver a empezar, que uno siempre vuelve a empezar, que no se puede hacer otra cosa”. No creía en ello, es evidente. Pensaba que no era suficiente conocer la verdad, sino que también era necesario hacerla oír. Y en ese sentido, tal vez sí le gustaría seguir aquí. Para escuchar cómo, después de un siglo, aquellos tímidos y aterrados susurros, hoy se han convertido en voces que gritan verdades cada vez más fuerte.

Ella fue la primera. Apenas comenzaba el siglo XX, cuando Simone de Beauvoir —registrada en París como Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand de Beauvoir— ya estaba convencida de que no existía tal cosa como una fuerza trascendental, un destino, que determinara al individuo. Mucho menos a las mujeres.

Proveniente de una familia burguesa —fifí, elitista, aspiracional y estudiada o como le parezca a usted, lector querido— se cuenta que, desde sus primeros años, la joven Simone hubo de reconciliar y exponerse a dos tendencias que la empujaron a rozar los extremos: su madre era una devota católica y su padre era ateo, por lo que decidió hacerse de una visión mediante la lectura y el estudio. Y fue así como, con una infancia profundamente marcada por una exaltada fe en Dios y un padre que le decía que “pensaba como hombre”, decidió apostar por adquirir el mayor conocimiento posible.

Tras aprobar los exámenes de bachillerato de matemáticas en 1925, Simone se matriculó en el Instituto Católico de París combinándolo con cursos de literatura y lenguas en el Instituto Saint-Marie. Posteriormente, estudiaría filosofía en la Sorbona y se graduaría con honores presentando una tesis sobre Leibniz. Así sus deseos de ser monja desaparecieron definitivamente y, asegurando que Dios simplemente no existe, comenzó a construir el camino que la llevaría a ser considerada como gran pensadora, novelista notable, ensayista genial, figura clave del movimiento feminista y pionera de la lucha por los derechos de la mujer y la igualdad de género. En resumen, una de las mentes más grandes del siglo XX.

Con el deseo de ser profesora, Simone decidió acudir en calidad de oyente a la Escuela Normal Superior de París, donde conoció a personalidades como Paul Nizan, René Maheu y JeanPaul Sartre, quien fue su pareja por más de 50 años. Desde 1929 y hasta 1943, Simone de Beauvoir se dedicó a la docencia. Después dedicó todo su tiempo a escribir y, entre la literatura y los ensayos, publicó obras notables. Muchas de ellas combinando la ficción con el pensamiento profundo. Con tramas y temas dedicados a reflexionar sobre las mujeres de manera ontológica (¿qué es una mujer?), existencialista (¿qué significa ser mujer?) y hasta fenomenológica (¿qué significa la experiencia de ser mujer? ), sin perder jamás el hilo de sus personajes.

En todos sus escritos aparece la premisa de que todos somos libres y, por ende, totalmente responsables de nuestras acciones y —todavía peor y para escándalo de muchos—, que “ser mujer” no era esencia ni destino, sino una construcción cultural, histórica y social, que levantó las cejas de todo el mundo, más cuando señaló que “el problema de las mujeres” siempre había sido un problema de hombres, agregando que el problema de los varones era más simple, más rupestre y más aterrador, porque tenía que ver con las mujeres, con los otros hombres, el mundo en general, el espacio en particular y, antes que nada, con el ansia de poder. El escándalo fue mayúsculo. (Y mire, lector querido, que no lo dijo como yo lo acabo de escribir, sino con sustento académico, buena literatura y pulcritud filosófica).

Autora de uno de los libros más subversivos e importantes de la cultura contemporánea: “El segundo sexo”, Simone de Beauvoir grita muchas verdades en párrafos como el siguiente:

“La mujer aislada en su hogar, no se confronta activamente con las otras mujeres, se considera espontáneamente como un caso singular; siempre espera que el destino y los hombres hagan una excepción en su favor; (…), cree en las iluminaciones que descienden sobre ella; admite fácilmente que le son enviadas por Dios o por algún oscuro espíritu del mundo; de algunas desgracias y accidentes, piensa con tranquilidad: «A mí no me ocurrirá eso»; y a la inversa, se imagina que «habrá una excepción conmigo» (…) le han enseñado a sobreestimar el valor de su sonrisa y se ha olvidado que todas las mujeres sonríen. No es que ella se considere más extraordinaria que su vecina: es que no se compara; por la misma razón, es raro que la experiencia le inflija una convicción: sufre un fracaso, tras otro (...) pero no logra construir sólidamente un “contra universo” donde pueda desafiar a los varones.”