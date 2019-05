En linea

El consumo de datos móviles ha mostrado un crecimiento exponencial en México, multiplicándose por seis en sólo tres años, explicado por agresivas ofertas comerciales y mejor calidad de redes, informó la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Al primer trimestre de este año, cada usuario móvil consumió en promedio 2,066 megabytes (MB) al mes, 99.3% más de lo reportado en el mismo periodo del año anterior.

Actualmente, el smartphone se ha vuelto esencial en la vida de los seres humanos, ya sea para realizar trámites en línea, compras, solicitar transporte o navegar en redes sociales, lo cual ha provocado un aumento en el consumo de datos móviles.

Al cierre del primer trimestre del 2019, estimó que en promedio el usuario de telefonía móvil en México consumió 216.9 minutos al mes. Sin embargo, el consumo de los usuarios se diferencia por el operador que utilizan.

Responsabilidad

Los que tienen consejos es Principal, que encabeza José Antonio Llaneza, la empresa especialista en ahorro e inversión informó en un comunicado desde hace tiempo que llevar las finanzas del hogar dejó de ser tarea de una persona.

Mencionaron que antes era el padre, la cabeza de la familia, quien administraba las finanzas, por ser quien aportaba el capital.

Hoy esa responsabilidad ha quedado descentralizada y ya no es mandatorio que el padre, o la madre, sean responsables de la administración familiar absoluta. Incluso, en muchas ocasiones la responsabilidad es compartida y una buena idea es involucrar a los niños en esta actividad.

Destacaron que para aprovechar los productos y servicios financieros es importante dedicar tiempo para investigar y explicar a toda la familia la cartera de productos y servicios que están disponibles en el mercado financiero hoy.

Oportunidades

En los meses de agosto y septiembre se distingue un periodo de alta contratación laboral, debido a que muchas empresas ya definieron su presupuesto para el siguiente año y pueden comenzar a sumar talento.

Por el contrario, el periodo de mayo a julio se caracteriza por la baja oferta de vacantes para puestos fijos o de tiempo completo en las empresas, por lo que es clave la búsqueda de empleo en horarios específicos y contar con el currículum actualizado, así como postularse en línea.

De acuerdo con la plataforma Love Mondays, 60% de los candidatos que recibieron y aceptaron una oferta laboral fueron recomendados, por lo que acercarse a viejos conocidos siempre es opción.

La más costosa

La semana del 16 al 21 de mayo, la marca Chevron se posicionó como la más costosa en venta de gasolina regular, premium y diesel, de acuerdo con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla.

El funcionario sostuvo, durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, que en estas seis semanas de revisión se ha visto una tendencia a la baja en los precios de los combustibles en toda la República Mexicana.

Enfatizó que Chevron es la marca con el precio más alto, con 20.73 pesos por litro, seguida de Arco con 20.07 pesos y Shell con 20.07 pesos por litro, mientras que las estaciones con los precios más bajos fueron Orsan con 19.25 pesos, Lodemo 19.29 pesos y Rendichicas con 19.31 pesos por litro.

Fueron 125 estaciones de servicios evaluadas, de las cuales 11 (franquiciatarios de Pemex) no permitieron la revisión, 81 no presentaron irregularidades y 11 resultaron con resultados negativos, al no dar litros de a litro.

En descuentos

Ayer inició la sexta edición del Hot Sale, una iniciativa que busca incentivar el comercio electrónico, donde se proyecta una recaudación de más de 11,000 millones de pesos en ventas este año.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el 2018 los usuarios de tarjetas intentaron realizar 449.5 millones de operaciones de compra en sitios de comercio electrónico, de las cuales fueron exitosas 285 millones, 63 por ciento.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Venta Online refirió que durante el Hot Sale los mexicanos planean comprar artículos de moda, electrónicos y viajes, y en menor proporción artículos para bebés y para niños.

