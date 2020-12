No sé ustedes, pero yo amo los hongos: los champiñones, los portobello, shiitakes, colmenillas, en fin, todos esos hongos que vemos en el mercado. Pero mi favorito, por razones menos culinarias debo reconocer es Ophyocordyceps unilateralis, un simpático organismo miembro de la familia Cordyceps de hongos parasitoides que tiene por costumbre aterrizar sobre cierto tipo de hormigas a las que infecta y de la que comienza a alimentarse, sin matarla. Llegado el momento, O. Unilateralis secreta sustancias que afectan el comportamiento de la hormiga y la convierte en un zombi bajo su voluntad, la hace subir a lo alto de una planta y luego devora su interior para hacer crecer su "cuerpo" fuera de la hormiga y libera sus esporas sobre, idealmente, más hormigas a las que infectar para reproducirse. Aterrador, ciertamente, pero es solo un miembro más de un reino por demás curioso e importante para los humanos y para todos los seres vivos en el planeta: el reino Fungi.

Contrario a la creencia común, los hongos no son vegetales, sino que tienen más en común con nosotros los animales dado que son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento como la mayoría de las plantas, deben conseguirlo por sus medios. Y no todos tienen una forma tan cinematográfica de alimentarse, no señor. Sus primos unicelulares como los del género Saccharomyces, una levadura, tienen más de diez mil años formando parte en un humilde proceso que ha dado forma a la civilización humana gracias al hermoso fenómeno de la fermentación. Este inconcluso acto metabólico, donde las levaduras procesan compuestos químicos ricos en oxígeno, como azúcares y almidones presentes en granos frutas para respirar y alimentarse, produce en el camino CO2 y un tipo de alcohol, el etanol que casi todos conocemos y hemos consumido alguna vez, en forma de vino, cerveza o algún destilado. Ah, y pan también, desde luego…

A escalas más bien planetarias, los hongos son los grandes consumidores de materia en descomposición, son los recicladores que regresan al ambiente los compuestos básicos de los que plantas y animales vivos alguna vez estuvieron formados, se unen a las raíces de las plantas en una relación simbiótica para ayudarlas a descomponer y absorber elementos como el nitrógeno o fosfatos que la planta no podría por sí sola, a cambio el hongo extiende sus hifas, el equivalente micótico de las raíces, y toma su pago en forma de compuestos que lo alimentan sin dañar al huésped. No es exagerado decir que la vida en tierra firme depende en buena parte de estos extraños organismos. Son tan diversos que se pueden reproducir de manera sexual, asexual, o por simple división celular y habitan en todos los ecosistemas sobre la faz de la Tierra. Mientras que una levadura mide alrededor de una milésima de milímetro, un miembro de la familia Armillaria es el organismo vivo más grande del mundo, abarcando unas 900 hectáreas de terreno en Oregon, EU, y tiene más de 2,000 años parasitando el bosque entero, viviendo en el subsuelo y dentro de los árboles.

Y luego están los hongos mágicos. "Mágicos" en el sentido coloquial y en uno más terrenal y pragmático también. Psylocibes, la especie famosa gracias a la chamana oaxaqueña María Sabina, icono del movimiento hippie, producen una sustancia llamada psilocibina que produce alucinaciones que algunos encuentran divertidas o hasta trascendentales, y hoy planea su regreso como tratamiento en trastornos psiquiátricos como la depresión o el estrés postraumático. Claviceps, una familia de hongos que afectan los granos de algunos cereales producen ergotamina, un alcaloide que causa espasmos musculares, daño cerebral y alucinaciones, y parece ser el causante de los casos de "posesión diabólica" que hicieran famosos los juicios de brujas en Salem en el siglo XVII; el mismo compuesto que compró yo a veces en la farmacia para aliviar las migrañas. También produce ácido lisérgico, precursor del LSD, utilizado ampliamente como droga recreativa por el movimiento hippie, nuevamente, pero en circulación desde entonces y hoy se estudia su posible uso en casos de depresión. Menos sicodélico pero más influyente, un humilde hongo del pan del género Pennicillium, como descubrió Alexander Fleming en 1928, produce una sustancia que destruyó todas las bacterias en los cultivos del científico, en uno de esos afortunados accidentes de la ciencia que terminó por darnos el primer antibiótico de la historia, la penicilina: y a Fleming el Nobel de medicina en 1945. La ciclosporina, un fármaco inmunosupresor derivado del hongo Tolyplocadium inflatum ha ayudado de manera enorme en la consecución de los trasplantes de órganos, porque afecta las células T que atacan el órgano recién trasplantado por considerarlo un intruso ajeno al cuerpo, evitando así el rechazo y ayudando a miles de personas a tener una nueva oportunidad de vivir.

De cuentas como estas podemos hacer un larguísimo rosario; desde el pan, la cerveza y el vino que nos ayudan a producir, hasta las drogas que han salvado millones de vidas y prometen, según cientos de estudios en la actualidad, ayudarnos con enfermedades como infecciones o el cáncer; la descomposición de materia orgánica que forma los suelos de los que nace más vida, hasta las enfermedades (como el pie de atleta en el más banal de los casos) los miembros del reino Fungi forman parte, y han dado forma y sustento a la vida que desde hace cientos de millones de años ha poblado este planeta azul que hoy habitamos. Y sin duda seguirán aquí mucho después de que los humanos lo hayamos abandonado.

