Martha Bárcena llega a Washington para coronar cuatro décadas de trabajo diplomático, y lo hará durante la guerra cultural mundial encabezada por el presidente de Estados Unidos.

Se trata de una guerra cultural entumecida por las reglas democráticas establecidas y bien cimentadas en Estados Unidos y en la Unión Europea, pero no deja de ser una guerra cuyo final nadie puede predecir; no hay aviones descargando metralla, pero sí retórica con perfume de odio.

Martha Bárcena presentó ante el Senado su plan de ruta. No dejó entre líneas las características del estrés diplomático que vive México, en general, desde que Trump anunció su candidatura el 16 de junio de 2015 cuando el empresario destacó como rasgos de los mexicanos la delincuencia y la violencia sexual, y en particular, cuando Luis Videgaray le montó una coreografía de jefe de estado en Los Pinos el 31 de agosto de 2016. La nueva embajadora mexicana va a trabajar para “contrarrestar la propaganda racista y antimexicana que difunden los sectores más conservadores de los Estados Unidos”. Así lo dijo.

Bárcena llega a Washington en medio de las más rancias contradicciones de Trump: el muro lo pagará México, dijo la semana pasada, a través del nuevo acuerdo comercial denominado T-MEC. No, mejor no. Se hará bajo el presupuesto de Defensa. No, lo mejor es que el Congreso publique una enmienda para destinar 5,000 millones de dólares para pasar del boceto populista a la compleja realidad de la cimentación del muro. Sí, les dijo a Nancy Pelosy y Chuck Schumer, yo me haré responsable del cierre presupuestario del gobierno con tal de no ver en riesgo la seguridad fronteriza. Pero no, mejor sí lo cierro y la culpa será de los republicanos, es decir del partido que lo lanzó como candidato.

Trump busca fortalecer su imagen en el interior provocando desajustes en el exterior. Se trata de una de las zonas de riesgo que enfrentará la embajadora Bárcena.

El secretario de Defensa James Mattis anunció que a finales de febrero dejará el Pentágono por el elevado riesgo que implica que un personaje como Trump tome decisiones geopolíticas sin consultar a los expertos. El martes, Trump reveló que su ejército ha derrotado a los terroristas del Estado Islámico en un acto espejo del que interpretó George W. Bush el 3 de mayo de 2003 cuando aterrizó en el portaviones Abraham Lincoln para anunciar a sus marinos que la guerra contra Irak había concluido cuando la realidad era una mentira.

Sin tomar en cuenta al secretario de Defensa, Trump le dice adiós a la zona cero de la guerra cultural mundial: Siria.

La mimetización del odio global contra los migrantes no se explica sin estudiar la guerra civil siria y sus múltiples externalidades: chiitas frente a sunitas y su tablero que confronta a Arabia Saudita frente a Irán, Estados Unidos frente a Rusia (con la excepción de Trump, por supuesto), Erdogan frente a Bashar al-Asad, Estados Unidos frente a Alemania, Francia y contra el concepto cultural de la Unión Europea; Italia y Hungría frente a la Unión Europea; Reino Unido frente a Reino Unido, sí, a través de su sociedad híper polarizada. Como polarizadas se encuentra la Cataluña de Quim Torra con la España del Partido Popular de Mariano Rajoy (con la que se ha encontrado Pedro Sánchez).

Embajada activa

Martha Bárcena entiende que “ante cambios de paradigmas” lo mejor será la aplicación de una “política exterior ágil, influyente y prospectiva”. Es decir, tendrá que encabezar una “embajada alerta y activa y no reactiva”.

1. Trump tendrá por primera ocasión a un partido opositor a partir del 1 de enero. Antes, simulaba su papel de presidente a través de Twitter y criticando a The Washington Post, The New York Times y CNN. La cámara de Representantes la ha perdido y, sobre todo, se vislumbra la polarización en el interior del Partido Republicano.

2. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrad tendrá que aplicar su profundo oficio político para calibrar el odio cultural de Trump hacia México. Si Martha Bárcena estará en alerta permanente, activa y no reactiva, Ebrad tendrá que ser proactivo y no pasivo como lo fue Videgaray ante los latigazos culturales de Trump a la población mexicana.

3. La acogida de centroamericanos en México forma parte de la zanahoria que López Obrador le dará a Trump, a cambio, este estará obligado a atenuar su guerra cultural contra de México. De no hacerlo, ¿Ebrad ya formuló una estrategia de respuesta?

4. El odio hacia el migrante centroamericano ya se puede ver en algunas partes de México. ¿Cuál será la estrategia de contención de parte del gobierno de López Obrador? Alternativa para Alemania, Vox y Agrupación Nacional forman parte de la erupción de la extrema derecha germana, española y francesa, respectivamente. ¿Veremos pronto en México una agrupación similar?

5. Martha Bárcena deberá tener en cuenta que su llegada a Washington no tiene parangón alguno: la guerra cultural mundial.

@faustopretelin