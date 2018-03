Al conmemorar el centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, se conmemora el pacto social, el reto de las aspiraciones contenidas en su texto y el reto intentar hacerlas realidad.

De alguna manera lo explicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar al hablar de la vitalidad que mantiene al adecuarse a la realidad del siglo 21.

En Querétaro, demostró la vitalidad de la Nación y, a riesgo de sonar anacrónico, que, con diferencias y contradicciones, se mantiene la capacidad para que la República pueda reunirse a ratificar el pacto social del 17.

La vital unidad desata ambiciones

El efecto de la agresividad del inquilino de la Casa Blanca ha conseguido despertar la veta de antiyanquismo que se diluyó por el acuerdo comercial y las vinculaciones financieras y culturales que provocó.

Y, sobre todo, ha avivado la urgencia de la unidad nacional, pero también ha desatado malsanas ambiciones en la disputa entre tantos por erigirse en las figuras centrales de ese movimiento unificador.

Los ambiciosos quieren que olvidemos que la amenaza es al Estado Mexicano y que éste, el Estado Mexicano, lo encabeza el Ejecutivo Federal. Y, sobre todo, no quieren aceptar que sus ambiciones sólo debilitan la urgente unidad nacional.

¿Conviene la dispersión del poder?

Los recientes desencuentros del Instituto Federal de Telecomunicaciones son el sector que regula y con los Poderes Federales abre interrogantes sobre la conveniencia de revisar el entorno jurídico en que funcionan los organismos autónomos.

Debe reconocerse que la creación de muchos de los organismos autónomos en realidad fue el darles marco legal a facultades, llamadas metaconstitucionales por el doctor Jorge Carpizo, que ejercía el Ejecutivo Federal.

No obstante, ya se percibe que, además que la multiplicación de los organismos autónomos ha dispersado el poder presidencial, ha creado poderes que, en estricto rigor, parecen por momentos ser inmunes a la rendición de cuentas.

NOTAS EN REMOLINO

Por supuesto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera está orgulloso por la proclamación de la primera Constitución de la capital de la República. Y, pese a todo, deben estar satisfechos los tan criticados diputados constituyentes que lograron el acuerdo... Por cierto, ahora tendrán que ser igualmente productivos los diputados de la Asamblea Legislativa, pues deberán acordar las leyes reglamentarias que aterricen en la realidad capitalina lo acordado por los y las constituyentes... Un conjunto heterogéneo de organizaciones no gubernamentales dialogan para preparar una multitudinaria marcha por la unidad nacional. Bien. Ojalá no sea descalificada como pasó hace más de una década, como marcha de pirruris ... Nuestras condolencias al ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por el fallecimiento de su hermano Orestes... Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, nos advirtió a no caer en las provocaciones del inquilino de la Casa Blanca... Digan lo que digan, que sea una moda no le resta valor a los argumentos jurídicos esgrimidos por Benito Nacif para impugnar la reducción de sueldos de los consejeros del INE... El más contento por la eventual alianza PRD-PAN es Guadalupe Acosta Naranjo, pues eso abre camino a su hermana Sonia Ibarra, quien buscará ser alcaldesa de Tepic...