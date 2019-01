Aunque algunos, en sus arrebatos, crean que toda crítica a la operación antihuachicol del gobierno lopezobradorista implica respaldo al crimen, es un hecho que hubo una pésima ejecución, quizá por prejuicios y desconfianza.

En tanto se normaliza la distribución en las regiones que sufren escasez, sería sensato que la lucha contra la red criminal que ha saqueado el patrimonio nacional pase a una segunda y más agresiva fase.

Quizá debería formarse un “comando conjunto” que operara como lo hicieran los jueces italianos de aquella operación Mani Pulite, para montar una ofensiva sistemática que puede empezar por seguir el dinero y así liquidar definitivamente el robo de combustibles.

Seguridad, distinta en cada Estado

Al hablar, como presidente de la Conago, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, además de su propia opinión sobre la Guardia Nacional, en público debe reflejar la opinión de todos los gobernadores.

Por eso explicó que hay respaldo a la reforma constitucional que debe crear la Guardia Nacional, pero que su operación debe ser el resultado de un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno.

Los gobernadores, explicó, no renuncian a su facultad constitucional de garantizar la paz, pero en cada entidad hay una realidad distinta, por lo cual la operación de la Guardia debe ser como un traje a la medida de cada una.

Trump inició su campaña por la reelección

El discurso desde la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, con el tema del muro fronterizo y el peligro inminente representado por la migración ilegal, es una versión actualizada de su arranque de campaña en el 2015, cuando calificó a los mexicanos indocumentados como criminales y viciosos.

No olvidemos que en el verano del 2010 se efectúan las convenciones partidistas para elegir candidatos a la Presidencia de Estados Unidos. O sea, que cuando menos estamos a un año y medio para la campaña presidencial.

Eso, querámoslo o no, hará que México sea, oootra vez, tema central del discurso de la campaña trumpista por la reelección. Así que el gobierno lopezobradorista, especialmente el canciller Marcelo Ebrard, tiene el reto de qué hacer.

NOTAS EN REMOLINO

No cabe duda, el centralismo todavía domina. Prueba es que el gobierno federal ha tenido que acelerar la normalización de la distribución de combustibles, porque al empezar a sentirse en Ciudad de México se soltaron los demonios mediáticos... En el Senado ya tienen aprobada la idoneidad de 27 aspirantes a ser fiscales de la República. Largo camino todavía... Hasta donde se sabía por la tarde, los diplomáticos mexicanos, embajadores y cónsules y personal del Servicio Exterior Mexicano no tienen respuesta de la SHCP sobre sus prestaciones y salarios... El presidente López Obrador envió al Senado, para su ratificación, las propuestas de vicegobernadores de Banco de México con los nombres de Jonathan Heath y Gerardo Esquivel... Paradojas de la política. Al criticar al gobierno federal por la escasez de combustibles, el coordinador de los diputados panistas Mauricio Kuri se tomó la licencia de citar nada menos que al ideólogo priista por excelencia, a don Jesús Reyes Heroles... Que no se confíe la cancillería mexicana al solicitar a la ONU que capacite a la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. El récord de la organización en la materia no es de lo mejor. ¿Saben de los escándalos de violaciones cometidas por las “fuerzas de paz” de la ONU?

