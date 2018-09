(Primera parte)

Todos tenemos necesidades y metas distintas, que además van evolucionado a medida que nuestra vida se construye. Hay edades en las que ni siquiera nos planteamos tener hijos, por ejemplo, hasta que formar una familia se convierte en una prioridad.

El dinero nunca es un fin por sí mismo. Todo lo contrario: es un medio. Nos sirve precisamente para lograr las cosas que queremos en la vida y para proteger aquello que hemos conseguido. Muchas personas pierden esto de vista. Por eso siempre he dicho que no se trata de ahorrar por ahorrar, ni de restringirnos de todo lo que nos gusta. No se trata de sacrificar el hoy por el mañana, como tampoco debemos sacrificar el futuro por tener cosas hoy. Mejor dicho se trata de buscar un equilibrio y tomar en cuenta aquello que es importante para nosotros.

Ahora bien, hay que reconocer que lo que era importante quizá hoy ya no lo es tanto. Surgió una nueva prioridad en nuestra vida que requiere todo nuestro enfoque. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuáles eran tus metas hace algunos años? ¿Son las mismas que hoy? Algunas probablemente sí, como el retiro, pero hoy quizá te estás planteando cosas que hace algunos años ni siquiera habrías imaginado, porque estaban muy por encima de tus posibilidades.

En ese sentido, no es lo mismo estar iniciando nuestra vida laboral, que estar en una edad madura, con hijos en la universidad y un ingreso relativamente elevado. No tenemos las mismas necesidades y objetivos cuando somos estudiantes, que cuando estamos cerca de nuestro retiro. Así, la forma como manejamos nuestro dinero va cambiando según la etapa de vida en la que nos encontramos.

Pensemos, por ejemplo, en una pareja joven que decide empezar una vida juntos. Empiezan a buscar un departamento y eso implica ver para qué les alcanza. Ponen toda su ilusión, toda su energía e incluso su dinero al servicio de esa meta, porque en ese momento es su mayor prioridad.

Ellos viven varios años juntos, les va bien y tienen planeado hacer un viaje por Europa. Han ahorrado para ese objetivo. Hasta que, de repente, descubren que van a ser padres. La vida cambiará radicalmente y eso implica reasignar nuestros recursos hacia los gastos adicionales que implica el pequeño: desde las consultas con el ginecólogo, la elección del hospital para que nazca, así como todo lo demás: pediatra, pañales, biberones, alimentos, entre otros.

¿Eso implica cancelar o posponer el viaje que tenían planeado? Por lo menos habría que hacer cuentas (en tiempo y en dinero) para ver si continúa siendo posible, porque hoy las prioridades han cambiado.

Algunos padres, además, empezarán a pensar en otras cosas, porque un hijo implica una enorme responsabilidad que antes no se tenía. Buscarán, por ejemplo, proteger a la familia en caso de que algo pase. Verán necesario invertir en un seguro de vida y posiblemente uno de educación para garantizar sus estudios universitarios en el futuro.

Ahora, ¿qué pasa si más adelante disminuye el ingreso familiar, porque alguno de ellos pierde su trabajo? ¿O si se presenta la oportunidad de invertir en un negocio? Todo eso implica necesariamente hacer ajustes en el presupuesto, en las finanzas de la familia, en la manera como se maneja el dinero en el hogar.

En fin, las cosas que pasan en la vida, las distintas etapas, nos obligan a tomar decisiones diferentes. Nuestras prioridades y nuestras necesidades cambian, en ocasiones, de manera radical.

En la segunda parte hablaremos específicamente de ciertas etapas importantes en la vida y cuáles aspectos financieros tendríamos que cuidar en cada una de ellas.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales. Twitter: @planea_finanzas