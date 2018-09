(Última parte)

En el mundo actual, las cosas cambian a gran velocidad, lo cual nos hace necesario hacer ajustes y adaptarnos a nuestra nueva realidad. Ciertos sucesos implican un cambio sustancial en nuestras prioridades, como puede ser un evento externo (por ejemplo, un terremoto que a muchas personas les cambió la vida), pero también una ilusión como puede ser formar una familia.

Las cosas que pasan en la vida nos obligan a tomar decisiones diferentes en todos los aspectos, incluyendo desde luego el financiero. Nuestro enfoque seguramente será distinto según la etapa en la que nos encontremos. A continuación, algunos puntos importantes que valdría la pena considerar:

1.- Cuando estamos estudiando. En esta etapa pocas veces nos surge la necesidad de ahorrar, a menos que tengamos que hacerlo para lograr algo concreto, como un nuevo celular. El dinero que obtenemos no es mucho y lo utilizamos principalmente para pagar nuestros gastos. Aun así, es importante que nos empecemos a formar una disciplina de ahorro, porque será muy importante más adelante. Puede ser tan sencillo como separar 10% de lo que recibimos y guardarlo en una alcancía, o en una cartera que no usamos, dentro de un cajón. Después de poco tiempo, tendremos una suma que nos permitirá darnos algún lujo, por ejemplo, ir al concierto de nuestro artista favorito.

2.- Al inicio de la vida laboral, muchos tristemente empiezan a caer en lo que se conoce como la “carrera de ratas”: obtienen una tarjeta de crédito, sacan un crédito de nómina y empiezan a endeudarse para comprar otras cosas que ni siquiera son duraderas. Mucho del ingreso que reciben lo tienen que destinar para pagar al banco lo que ya compraron. Por lo mismo, no tienen capacidad de ahorro. Es triste.

Por eso es tan importante lo que mencioné en el punto anterior: los jóvenes deberían aprender a ahorrar por lo menos 10% de lo que reciben para una meta futura importante: el retiro. Sé que ninguno piensa en ello, pero es fundamental empezar desde este momento por disciplina.

3.- Cuando uno tiene planes de casarse o irse a vivir con su pareja, es muy importante definir las prioridades con la pareja. ¿En dónde vamos a vivir? ¿Qué tipo de boda queremos y cuánto cuesta? Eso implica hablar de dinero con el otro. ¿Cuánto gana cada uno? ¿Alguno tiene deudas con tarjetas de crédito o préstamos de nómina? ¿Cuál es la capacidad de ahorro en conjunto? ¿Cuánto va a aportar cada quién?

4.- Ante una nueva oferta laboral, uno tiene que pensar muy bien las cosas. El trabajo no sólo se trata de dinero, sino de perspectivas de desarrollo y de equilibrio de vida. Uno debe ver todos esos ángulos y no nada más cuánto representa en pesos y centavos. El dinero es nada más un aspecto a tomar en cuenta.

5.- Si perdemos nuestro trabajo. En ese momento es muy importante hacer un cambio en nuestro presupuesto y reducir al mínimo nuestros gastos discrecionales. Lamentablemente, en México no es fácil encontrar un trabajo similar al que teníamos y puede que tengamos que vivir más tiempo con nuestra liquidación que el que pensábamos.

6.- Cuando estamos por comprar casa, hay que considerar todo lo que eso implica y no endeudarnos más allá de nuestras posibilidades. Idealmente deberíamos contar por lo menos con 20% de enganche y buscar un crédito a un plazo no mayor de 15 años y que no resulte un gasto demasiado apretado, que después no se pueda pagar.

7.- En un divorcio o separación, suele haber mucho resentimiento en la pareja. Es importante estar centrados en la solución, no en el problema. Si queremos que el otro pierda, perderemos más nosotros. Lo mejor es buscar el ganar-ganar.

8.- Al momento de nuestro retiro, debemos ver los fondos con los que disponemos, nuestra expectativa de vida (conviene ser muy conservador en este sentido) y hacer un plan de gasto que nos permita contar con recursos suficientes por el resto de nuestra vida y la de nuestra pareja.

