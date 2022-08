Mal y de malas

Como les avisé a las lectoras y a los lectores, pedí en El Economista dos semanas de necesarias vacaciones. La primera semana la dediqué a sacar adelante un trabajo para el cual ya me había comprometido. En la segunda semana cuando creí que iba a tener más tiempo para descansar o divertirme fui atacado por el maldito bicho del coronavirus.

Desde que empezó la pandemia, es decir durante 1,047 días me había salvado del mal del cual ya se empezaba a hablar en tiempo pasado. Como me dice el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, especialista en epidemiología, unos con mayor intensidad y otros con menor grado, tarde o temprano, a todos nos va a atacar el fatal virus.

Yo debí de haber regresado a estas páginas el pasado martes, sin embargo, vuelvo con dos días de retraso porque apenas este miércoles me sentí en condiciones de sentarme a escribir. Una de las características del síndrome es que la víctima sólo quiere dormir, todo su entorno le vale madre, esto incluye las noticias e, inclusive, a la autora de sus días si es que ésta lo está cuidando. A mí me cuidó, justo es reconocerlo, con cariño y atingencia mi esposa, que no por ello dejó de valerme lo ya expresado.

Antes de caer enfermo recuerdo una noticia que me impactó y, sin tener prácticamente nada que ver, sentí un déjà vu con algo acontecido en la época en que era presidente Ernesto Zedillo. Resulta que el primer mandatario convocó a visitarlo en Los Pinos a todos los líderes obreros afines al gobierno —por entonces eran casi todos— no recuerdo si Leonardo Rodríguez Alcaine, alias La Güera, alias Periquín, era el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana o ya era líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el caso es que al salir de la reunión una de los reporteros le preguntó al líder, si habían ido a Los Pinos a que les dieran línea. Como si le hubieran mentado a la autora de sus días —cosa que el sindicalista seguro estoy que no tenía, por su edad no por otra cosa— encorajinado le contestó al periodista: “Me dieron una hermana de usted, compañero”. A partir de ese día La Güera, el Periquín, acumuló un apodo más, El cuñado.

La anécdota vino a mi memoria aunque no venía al caso el contenido de la misma, pero si el tono ríspido y soberbio de la respuesta. Al paso de los días lo sucedido ya es harto conocido: fue lo acontecido con el secretario de Gobernación. Brevemente lo recordaré. Adán Augusto López, recibió a un grupo de manifestantes que reclamaban la desaparición de sus familiares. Entre ellos una señora que buscaba a su hijo la cual le pidió al secretario un papel sellado y firmado de que no todo iba a quedar en una promesa verbal. ¿Usted confía en mí? Preguntó el secretario a la señora. Pues la verdad —dijo la madre cansada de recibir promesas incumplidas— yo no confió en nadie. Entonces el fucionario-corcholata, de manera altiva reviró: Pues yo tampoco confío en usted.

¿Es un lenguaje digno y una actitud empática de quién aspira a ser presidente del pai?

Tengan para que se entretengan

El trabajo pendiente que mencioné líneas arriba, fue el comienzo de la nueva temporada del Privilegio de Mandar cuyo primer capítulo se transmitió el primer lunes de agosto y que tengo la fortuna de producir y escribir con mis compañeros de siempre César González El Pollo, Sergio Adrián Sánchez El Venado y Claudio Herrera. Los capítulos de estreno se podrán sintonizar todos los lunes a la 10 PM por N+ media a través de Vix y cualquier día de la semana a la hora que les plazca, podrán ver el capítulo que deseen, a través de ésta plataforma.

Esperamos contar con el apoyo de ustedes queridas lectoras y estimados lectores.