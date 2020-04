En los próximos días IEnova presentará sus resultados al primer trimestre del 2020 y los analistas de Monex estiman un decremento a nivel de ingresos de 7.9%, pero un aumento a nivel de Ebitda ajustado (incluye negocios conjuntos, lo que implica un efecto positivo en el EBITDA) de 10 por ciento.

Dichos resultados consideran un menor precio del gas natural respecto al mismo periodo del año pasado, el cual podría generar un ligero impacto negativo en esta división.

Esperan un aumento en cuanto al volumen operado en el segmento de Electricidad, debido principalmente a la incorporación de nuevos proyectos y un efecto favorable en el flujo en la división de negocios conjuntos (derivado de la incorporación del gasoducto Texas–Tuxpan).

En cuanto al margen operativo y EBITDA ajustado, Monex esperaría que éstos se ubiquen en 45.6 y 71.8%, niveles que implicarían una expansión de 330 pbs y 11.9 pps, los cuales consideran un escenario similar a nivel de costos respecto al primer trimestre del 2019.

Scotiabank informó que continúa recibiendo y procesando las solicitudes de los clientes para participar en el programa de diferimiento de créditos para aminorar el impacto de la enfermedad y las medidas implementadas por pandemia Covid-19.

“Siempre hemos trabajado para ofrecer y rediseñar productos y servicios a nuestros clientes que los ayuden a construir un mejor futuro. En una situación como la que vivimos, nuestra prioridad no ha cambiado, por eso desarrollamos sistemas en tiempo récord que nos permitieron ofrecer el diferimiento. Para finales de este mes habremos recibido cientos de miles de solicitudes, por lo que agradecemos la paciencia de nuestros clientes durante el procesamiento”, comentó Thayde Olarte, directora general adjunta de Banca de Consumo en Scotiabank en un comunicado.

El banco indicó que las solicitudes de clientes de crédito hipotecario han requerido mayor tiempo del proyectado, por lo que los clientes elegibles han sido notificados vía SMS para no realizar pago alguno, y si está domiciliado, informarles que el cargo no se efectuará.

Para evitar fraudes, el banco informó que el mensaje de texto no requiere respuesta o acción alguna por parte de los clientes.

En caso de no haber recibido la notificación, los clientes deberán continuar con sus cuotas como lo han hecho regularmente.

La farmacéutica suiza Roche busca ofrecer el próximo mes exámenes de sangre para identificar a quienes fueron infectados con el nuevo coronavirus, sumándose a una campaña global para informar a los países con cuarentenas quiénes podrían tener algún tipo de inmunidad y regresar al trabajo.

Los gobiernos y empresas están buscando esos exámenes para preparar estrategias y poner fin a los confinamientos que han golpeado a la economía global, aunque aún no está claro si los infectados desarrollarán inmunidad al nuevo virus como ocurre con otras enfermedades.El anuncio se conoce luego de que otras empresas, como las estadounidenses Abbott Laboratories y Becton Dickinson and Co y la italiana DiaSorin, informaron que buscan desarrollar y vender pruebas para identificar anticuerpos. La compañía se comprometió a hacer que su prueba de anticuerpos esté disponible a principios de mayo en países que acepten las normas de Conformidad Europea (CE), y está buscando la autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para su uso en dicho país.