Maíz transgénico: ¿el destino ya nos alcanzó?

Mucha gente desconoce, o ha olvidado, que en los años 70 y principios de los 80, adquirir un kilo de tortilla podía ser una proeza. Cuando era niño, mi madre me mandaba a la tortillería ubicada a un par de cuadras de nuestra casa. Había que ir temprano y considerar un tiempo de espera que podía variar entre 30 y 45 minutos, para hacerse del producto. Con un poco de suerte, el tiempo de espera podía ser 5 minutos, sin embargo, ello no ocurría con frecuencia. En fines de semana, sobre todo los domingos, imposible pensar en tal posibilidad. Si no se podía esperar, había que rogar al tortillero para que nos apartara el producto y regresar más tarde. El sistema de apartado requería dejar la servilleta y el producto pagado por anticipado. Pero no resolvía el problema de la espera. En realidad, uno nada más pateaba la bola, pues al regresar a la tortillería había que esperar turno. En el mejor de los casos, la espera se reducía a 20 minutos. Si uno se retrasaba, corría el riesgo de quedarse sin producto.

Esta situación ocurría por la existencia de una política de racionamiento. El maíz producido en el país era insuficiente para abastecer a los productores de nixtamal y tortilla, y también lo era para quienes lo utilizaban para otros fines. Para administrar la escasez, el gobierno decidió restringir el número de tortillerías que existían en el mercado y cada tortillería tenía acceso limitado al insumo. Era un gran negocio tener una tortillería, pues tenía la demanda asegurada y, aunque el precio era controlado, los productores obtenían pingües ganancias.

No solo los consumidores de tortilla padecimos las consecuencias de un mercado insuficiente y racionado. La producción agropecuaria (cerdo, res y pollo) también se veía afectada por la insuficiente oferta de maíz. Dado que el maíz es el insumo principal para la producción de alimento balanceado, los productores de proteína animal no tenían los medios para garantizar la alimentación de los animales. De hecho, había una prohibición de facto para el uso del maíz para tal fin. Por ello, no existía una oferta industrializada de carnes (salvo excepciones). Ni pensar en la posibilidad de que nuestros productores pudieran exportar.

La situación cambió con el TLCAN y otras políticas que abrieron las puertas a la importación de maíz, principalmente de los EUA, al grado que hoy esa fuente de abasto representa aproximadamente el 40 por ciento del consumo nacional y ha posibilitado el desarrollo de cadenas productivas cárnicas, que exportan cantidades de producto significativas a mercados exigentes como Corea del Sur o Japón.

México padece por la bajísima productividad en el cultivo del maíz. Cada hectárea sembrada genera aproximadamente la tercera parte de lo que se obtiene en los EUA. Además, hay severas desigualdades de productividad en el territorio mexicano. El resultado es un campesino empobrecido, sin acceso a capital, fertilizantes o semilla mejorada. Las filas en la tortillería han desaparecido, gracias a que las importaciones de maíz amarillo complementan la oferta nacional de maíz blanco, que es el utilizado para producir tortilla. La ingesta promedio de proteína animal por parte del mexicano ha mejorado gracias a la expansión de la producción cárnica y la disponibilidad de alimento para al ganado.

La prohibición a la importación de maíz transgénico suprimirá la totalidad de las importaciones. Las afectaciones a distintas cadenas productivas serían graves y conllevarían un encarecimiento de diversos alimentos, la pérdida de competitividad y, lo más grave, la posibilidad de un deterioro en la nutrición del mexicano. Dicha prohibición no puede sustentarse solo en criterios subjetivos y, sobre todo, tendría que estar acompañada de un fortalecimiento de la productividad agropecuaria. Sociedad que no tiene garantizado el acceso a la alimentación, no puede considerarse soberana.

*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

@javiernunezmel