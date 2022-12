Maíz, el que venga detrás que arre

La principal de El Economista revela que la maestra Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, propuso a la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aplazar un año más el veto mexicano al maíz transgénico.

“A corto plazo no somos autosuficientes”, explicó la maestra Buenrostro al exponer la creativa fórmula que permitiría seguir importando maíz estadunidense, con lo cual pospone el conflicto comercial y evita incumplir un compromiso ideológico.

Probablemente la Casa Blanca acepte la propuesta mexicana, al tiempo que Palacio Nacional se lava las manos y, a quien quiera que suceda al Presidente López Obrador, como dicen en el norte: “le dejan la víbora chillando”.

Urgen profesionales del servicio público

En octubre de 2020, el Parlamento de Bélgica eligió Presidente y puso fin a casi 20 meses, 591 dias que pasaron sin que la nación europea tuviera Ejecutivo Federal, pero el día a día del Gobierno funcionó gracias a su burocracia profesional.

Las ventajas de un servicio profesional de carrera deberían ser muy claras para cualquiera que posea un título de administración pública, por eso sorprende el desprecio a los servidores públicos que tiene el Gobierno de la República.

La visión del régimen del servicio público es cuasi religiosa, pues el Presidente no lo ve como proyecto de vida, sino como un apostolado. A este paso, en lugar de una burocracia profesional, México tendrá una legión de monjes mendicantes.

¿Nadie ve las señales de alarma en el IMSS?

Es muy riesgoso que, para su abasto de medicamentos e insumos, fuercen al Instituto Mexicano del Seguro Social a depender de la notoria incapacidad - ¿o deshonestidad?- de otras autoridades sanitarias.

Apenas dos ejemplos. Ya no sólo en las clínicas, hasta en hospitales de zona se posponen semanas los exámenes radiológicos por falta de placas o descomposturas. O el abasto con medicamentos de menor calidad que la habitual.

Quizá es tiempo de que, aunque en Palacio rezonguen, que se divorcien los sistemas del IMSS para abasto de medicamentos, equipo e insumos médicos del incapaz sistema de las autoridades sanitarias. La ineptitud también es corrupción.

NOTAS EN REMOLINO

Mal la airada reacción de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a los paros laborales en el Poder Judicial de CDMX. “Se les va a pagar”, les dice, pero a una semana de las vacaciones decembrinas, aún les adeudan dos quincenas, vales, prima vacacional y aguinaldo. Hechos son amores, no buenas razones, alegan los empleados... El mar marea, decía un viejo comercial. Ojalá y la grosera increpación del líder de los diputados de Morena Ignacio Mier a una reportera sea por la tensión de estos días, no el síndrome de insoportable soberbia de tantos personajes de su partido... A veces parece que Sedena no tiene claro que la Guardia Nacional, entre otros deberes, está responsabilizada de vigilar las carreteras, como antes hacía la Policía Federal, pues se multiplican asaltos, secuestros y hasta los retenes clandestinos. Y nadie se da por enterado... A Pablo Gómez le debió sangrar la boca cuando acusó a “la derecha” -whatever that means-, de solo saber destruir... La arrogancia del oficialismo tendría que grabarse la recomendación de Willy Brandt, un germano de izquierda: “no somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, busquemos el diálogo con aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia” ...