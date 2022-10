Maíz avanza a pesar del reporte neutral del USDA

En la sesión del viernes pasado el precio del cereal retrocedió 10% en su plazo de diciembre, eliminando parte de las ganancias que alcanzó durante la semana

Para todos aquellos que tuvieron oportunidad de dar seguimiento a los mercados en general, pero a los precios de las materias primas en particular, saben que estuvimos montados en la montaña rusa a lo largo de toda la semana, con alzas y bajas pronunciadas en los precios, y el maíz no fue la excepción.

Tal y como les comentábamos en este mismo espacio la semana pasada, el mercado estuvo muy atento al reporte sobre oferta y demanda mensual al mes de octubre que sería publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) el pasado miércoles, donde se esperaba que sacara las tijeras para recortar los rendimientos del maíz, lo cual hizo en cantidades muy cercanas a lo estimado.

Ello hizo que el reporte fuera visto por los operadores como un reporte neutral, es decir, que no tendría un impacto significativo en el rumbo de los precios del grano; sin embargo, terminó con una ganancia semanal de 1.09% al ubicarlo en 271.94 dólares/tonelada al plazo de diciembre que cotiza en la Bolsa de Futuros de Chicago, tras varias sesiones de fuertes vaivenes.

Y es que el lunes amanecimos con los encabezados que provenían del Mar Negro en los que se informaba sobre el bombardeo a un puente clave que conectaba Rusia con Crimea, en donde se esperaba generaría una fuerte reacción del gobierno ruso.

La reacción no se hizo esperar, y esa misma noche los rusos bombardearon 20 ciudades ucranianas, lo que de inmediato generó preocupaciones sobre la posibilidad de que el corredor para exportaciones de granos en el Mar Negro ya no fuera renovado por los rusos en noviembre, y que inclusive pudieran cerrarlo antes generando así fuertes alzas en trigo y maíz, donde el maíz llegó a tocar niveles no vistos desde junio pasado.

El martes transcurrió en tensa calma a la espera del reporte del USDA que se publicaría al día siguiente. Para el miércoles, el USDA siempre puntual, publicó su reporte sobre oferta y demanda, el cual sorprendió por los recortes en rendimiento que le hizo a la soya, pero en maíz no hubo sorpresas para nadie al ubicar la producción de Estados Unidos para este ciclo 22/23 en 352.95 millones de toneladas versus 352.67 millones esperados por el mercado y 354.19 millones del mes pasado, mientras que estimó que los inventarios finales se ubicarían en 29.77 millones de toneladas frente a los 30.26 millones estimados por el USDA el mes pasado.

A nivel mundial, el USDA estimó que los inventarios finales para maíz en este ciclo quedarían en 301.2 millones de toneladas versus 301.8 millones esperados y 307 millones que se tuvieron en el 2021. Como se podrán dar cuenta, no hay grandes variaciones que permitan definir el rumbo de los precios; sin embargo, el maíz reaccionó al alza arrastrado por los sorpresivos recortes del USDA en la producción de soya.

Para el jueves, lo que predominó en los mercados fueron los datos de inflación publicados en Estados Unidos, donde si bien la inflación general ha descendido al ubicarse en niveles de 8.20% contra la máxima alcanzada hace tres meses de 9.06%, la subyacente, que elimina los elementos más volátiles, como energía y alimentos, no solo no se redujo, sino subió a niveles de 6.63%, donde el sector servicios fue el que mayor impacto tuvo en la inflación general, mientras que el índice de alimentos avanzó 0.8% y el de energéticos retrocedió 2.1 por ciento.

Lo anterior significa claramente que la Fed seguirá subiendo de manera agresiva su tasa de interés, lo que genera que se revalúe el dólar frente a las principales divisas y por ende baje el precio de las materias primas, incluido el maíz. De hecho, en la sesión del viernes el maíz retrocedió 1.0% a plazo de diciembre, eliminando parte de las ganancias de la semana.

Por lo pronto, habrá que ver si gana la reducción en oferta o la muy posible recesión que se podría generar por el alza en tasas. La incertidumbre sigue.

